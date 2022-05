TSJEx acuerda seguir adelante con ejecución de la sentencia que ordena demoler Valdecañas

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto, según el cual, se acuerda seguir adelante con la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición total del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, por haberse construido en un espacio calificado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), tal y como defendía Ecologistas en Acción.



En concreto, tanto la Junta de Extremadura, como los promotores del complejo, los ayuntamientos de El Berrocalejo y El Gordo, cuyos términos municipales se ven afectados por el resort turístico, así como las distintas comunidades de propietarios particulares, presentaron ante el TSJEx, al que el Supremo le había devuelto la causa, un recurso de reposición contra el auto de fecha 16 de marzo de 2022, en el que se le daba un plazo de ocho meses a la Junta de Extremadura para que presentara el plan de demolición.



Así pues, todas las partes recurrentes pedían al TSJEx la paralización dela ejecución de la sentencia del Supremo argumentando, entre otras cuestiones, que habían presentado ante dicho tribunal un incidente de nulidad por el hecho de que dos de los magistrados firmantes ya habían formado parte del procedimiento en instancias previas.



El TSJEx expone que la interposición de incidentes de nulidad ante el Supremo o recursos de amparo ante el Constitucional no suspende la ejecución de lo acordado, sin perjuicio de las medidas de suspensión que pudieran ser acordadas por los órganos competentes.



No obstante, en la fecha en que se dicta el auto por el TSJEx, el Tribunal Supremo ha desestimado los incidentes de nulidad promovidos por las partes, según informa el propio TSJEx en una nota de prensa.



Además, desestima otro de los argumentos esgrimidos, como que seguir adelante con la ejecución de la sentencia podía producir un daño irreparable, puesto que "lo que se ha pedido a la Junta de Extremadura es la elaboración de un Plan en el plazo de ocho meses. Difícilmente se puede hablar de perjuicio de imposible reparación cuando las labores de ejecución material no han comenzado", precisa el TSJEx.



El auto también señala que debe ser en el Plan donde se determinen los plazos, los requisitos medioambientales y la forma en que se llevará a cabo la demolición total de lo construido, "sin que a día de hoy existan circunstancias o motivos para paralizar la ejecución de una sentencia que es firme".



Por último, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura emplaza a la Junta de Extremadura a comunicar, en un plazo de diez días desde la notificación del auto, qué órgano y cuál será la persona titular del mismo, que se encargará de coordinar todas las actuaciones y de ser el interlocutor con la Administración de Justicia.