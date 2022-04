El alcalde de Cáceres pide que no se haga botellón durante el Womad

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha pedido que no se haga botellón durante los conciertos del festival Womad, que se celebra en la ciudad del 5 al 8 de mayo, aunque no se prohibirá expresamente porque el daño que se causaría con controles muy estrictos "sería mayor" que el beneficio.



No obstante, habrá controles policiales en los accesos a la Plaza Mayor para "minimizar los riesgos de seguridad" y evitar que se introduzcan envases de vidrio. Asimismo, se prescindirá de los tapones de las botellas y en las barras de los bares que se instalarán en el exterior de los establecimientos se ofrecerán vasos reutilizables para aminorar los residuos plásticos.



Así, Salaya ha hecho una llamada a la responsabilidad de las personas que acudan a los conciertos para que "reduzcan la práctica del botellón" y contribuyan a dar una buena imagen de la ciudad en la que no aparezcan los montones de botellas, vasos y plásticos en el suelo una vez concluyen los conciertos.



"Si queremos seguir teniendo un festival de calidad, que sea referente y lo menos contestado posible, necesitamos reducir notablemente el botellón en la Plaza Mayor durante los días de festival, y esta iniciativa no va a salir de un interés represivo por parte de las instituciones", ha señalado el regidor este viernes en la presentación del cartel de Womad 2022.



El alcalde ha explicado que no es posible cerrar la plaza y que los controles de acceso son limitados, pero "si de verdad tenemos ganas de que el festival tenga un futuro como el que ha tenido hasta ahora, hay que poner coto a esto (botellón)".



"Quiero hacer una llamada a la responsabilidad individual de los asistentes para que frenen este tipo de conductas. Es algo que perjudica al festival, genera otros problemas y empeora la experiencia de quienes quieren ir a un escuchar música", ha resaltado Salaya, que cree que, después de todas las reflexiones que ha permitido hacer la pandemia, "es una buena ocasión para ir cambiando la actitud de una parte de nuestros vecinos y quienes nos visitan hacia el festival, que se ha extendido durante los últimos años".



En cuanto al uso de mascarilla, también ha apelado a la responsabilidad individual y a la "sensibilidad" de cada uno, por lo que ha aconsejado que "quien se sienta inseguro, que la use" tanto en interiores como exteriores.



"Va a ser un Womad muy potente", ha subrayado el regidor, que se ha referido al cartel de artistas del que ha dicho que "es de muchísima calidad" y "responde a las expectativas", por lo que espera que el público lo perciba así. En su intervención, ha destacado la importancia de los mensajes de paz que representa el festival Womad, que "predica la multiculturalidad en un momento en el que otros hablan de estercoleros multiculturales".



En su intervención ha recordado que este año, entre los cambios del festival habrá un escenario menos, ya que no se instalará el del Instituto de la Juventud de Extremadura en la Plaza de Santa María, un espacio que servía para potenciar y dar visibilidad a grupos extremeños. "Esperamos y confiamos que el año que viene el Instituto de la Juventud lo recupere", ha dicho.



"Viene un Womad que se parecerá mucho a los de años anteriores, lo que es muy bueno, donde primará la seguridad e intentaremos que sea lo más agradable posible", ha concluido.