Diputación aprueba destinar un millón a mejorar residencias personas mayores dependientes

El Pleno ordinario de la Diputación de Cáceres ha aprobado este jueves una serie de subvenciones nominativas por un montante de 1 millón de euros que se destinarán a la mejora de la red de centros residenciales de atención a personas mayores dependientes. Se trata de los centros ubicados en los municipios de Malpartida de Plasencia, Hoyos, Casar de Cáceres, Caminomorisco y Calzadilla.



Cabe recordar que hace dos días el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, y el vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, informaron del convenio de colaboración interadministrativo realizado para llevar a cabo una inversión en la región de 45 millones de euros para la adecuación y construcción de 18 centros para mayores dependientes con una capacidad total de 917 plazas más.



En lo concerniente a la provincia de Cáceres, para la construcción y mejoras en residencias, la Diputación de Cáceres destinará un total de 3 millones para obras en Calzadilla, Caminomorisco, Malpartida de Plasencia, Casar de Cáceres y Hoyos. En lo referente a Centros de Referencia la institución provincial se hará cargo del centro de Pescueza, y la Junta de Extremadura asumirá los de Piornal, Brozas y Tejeda de Tiétar.



El portavoz y vicepresidente tercero, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que se está tratando de hacer "un modelo de atención, de cuidados sostenible, para que nuestros pueblos también puedan recobrar vida, no solo por la atención a la dependencia sino también por el empleo que esto genera en la zonas rurales".



Además, ha añadido que este tipo de empleo está muy encaminado al sector femenino, ya que una alta empleabilidad en este sector recae en las mujeres. "Estamos convencidos de que será una oportunidad para ellas, que tienen más dificultades de acceso al empleo en el medio rural y es una realidad que no podemos obviar", ha dicho el portavoz.



"Es un proyecto de reto demográfico puro, ya que podemos decir que es un proyecto que genera igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el medio rural y, lo fundamental, un proyecto que atiende y cuida de la vida de las personas en la edad más avanzada", ha incidido



PLAN DE INCLUSIÓN FINANCIERA



En lo referente al apoyo de la diputación al mundo rural en su lucha contra la exclusión financiera, se ha aprobado la concesión de diez subvenciones nominativas a otros tantos ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia para mantener disponible el servicio de cajero automático.



El importe total es de 63.300 euros (6.300 a cada municipio) y los ayuntamientos son: Aceituna, Aldea del Cano, Calzadilla, Cedillo, Hernán Pérez, Herreruela, Holguera, Romangordo, Valdesalor y Zarza de Montánchez.



Sánchez Cotrina ha señalado que "se trata de un plan que ya llamamos no de exclusión financiera sino de inclusión financiera porque la Diputación de Cáceres le va a poner solución al problema que tienen nuestros pueblos de falta de cajeros automáticos y de entidades bancarias y no habrá ni un solo pueblo en esta provincia que no tenga cajero automático o que no tenga un servicio financiero que preste ayuda a la ciudadanía", ha subrayado.



SUBVENCIONES A ENTIDADES



También dentro de las subvenciones nominativas se ha dado luz verde a 27.830 euros destinados a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para gastos corrientes, concretamente a cuatro ayuntamientos y un club deportivo para ayudar en los costes de organización de diversas actividades culturales y deportivas.



Se trata de ayudas destinadas al Ayuntamiento de Brozas para la celebración del V Centenario del nacimiento de Francisco Sánchez de las Brozas, conocido como 'El Brocense'; al Ayuntamiento de La Pesga para el curso de recuperación y folclore de la cultura popular; al Ayuntamiento de Villamesías para la celebración de la Feria de los Productos Silvestres y a la asociación Club Deportivo Sagrado Corazón, para el ascenso Liga Leb Plata.



Otra de las ayudas irá al Ayuntamiento de Montehermoso para la celebración de la I Feria del Tipismo en Extremadura, un evento con el que el municipio quiere potenciar su cultura tradicional y su folclore, que tiene como epicentro el popular gorro de montehermoseña elaborado con fibra vegetal trenzada y decorado con lanas de colores.



Tras la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional (FITR) del Carnaval de Ánimas de Villar del Pedroso, la Diputación de Cáceres ha aprobado también la concesión de 3.500 euros destinados a la promoción y organización de Fiesta tal y como viene realizando con el conjunto de Fiestas de Interés de la provincial.



El Pleno de la Diputación de Cáceres también ha aprobado la adhesión de nuevos municipios al convenio de colaboración para la prestación del servicio del Refugio Provincial de Animales. En total, son 20 municipios más que se suman a los 59 adheridos con anterioridad.



Se trata de los ayuntamientos de Bohonal de Ibor, Cabezabellosa, Casar de Cáceres, Castañar de Ibor, Cedillo, Cilleros, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Guadalupe, La Cumbre, Madrigalejo, Majadas de Tiétar, Mesas de Ibor, Piedras Albas, Portaje, Pozuelo de Zarzón, Romangordo, Segura de Toro, Valdehúncar y Vegaviana.



Otros asuntos aprobados en la sesión plenaria han sido el convenio con el Ayuntamiento de Tejeda de Tiétar para la delegación de la gestión y recaudación de tributos sociales, y el convenio de colaboración para la prestación del servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial con el Ayuntamiento de Cabañas del Castillo.