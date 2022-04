El Ministerio de Cultura rehabilitará la Casa del Mono de Cáceres para darle uso cultural

Ep.

El Ministerio de Cultura tiene "una intención clara" de rehabilitar el edificio de la Casa del Mono de Cáceres para darle un uso cultural, para lo que la Diputación de Cáceres ha dado el visto bueno al expediente de reversión de la titularidad de este edificio al ministerio para que lo reforme y le dé una solución.



Para ello, el Pleno de la institución provincial ha aprobado este jueves la devolución del inmueble al Gobierno de España, el cual se había permutado por la Casa de los Caballos, propiedad de la diputación cacereña para la ampliación del Museo de Cáceres.



Las graves patologías de la Casa del Mono, que sufre de problemas de estructura y carece de accesibilidad, entre otras deficiencias, ha propiciado el traslado de la biblioteca de Alonso Zamora Vicente que se albergaba allí a la sede central de la biblioteca de la Universidad de Extremadura, lo que ha hecho que el edificio quede vacío y dispuesto a afrontar una reforma integral.



Unas obras que la diputación no puede realizar al no ser el titular del edificio, por lo que se ha revertido al ministerio para que se pueda "dar una solución" a esta casa de los Pizarro-Espadero, levantada en el siglo XV por parte del matrimonio formado por Gonzalo de Cáceres y Marina Alonso de los Nidos y enclavada en el corazón de la ciudad monumental de Cáceres.



Así lo ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, que ha explicado que se "lleva meses" hablando con el Ministerio de Cultura para dirimir qué usos y soluciones se le pueden dar al edificio.



En estas conversaciones, la diputación cacereña ha enviado un informe al ministerio detallando las patologías del inmueble y "hay una intención clara del ministerio de darle una solución", ha insistido Sánchez Cotrina, en la rueda de prensa previa al Pleno ordinario celebrado este jueves.



"Hay posibilidades e intención, tanto de la diputación como del Gobierno de España, de dar una solución a la Casa del Mono y yo me comprometo a que si antes de final de año tenemos la capacidad de poder informar qué es lo que va a hacer el gobierno, porque lo va a rehabilitar, os lo diremos", ha respondido a preguntas de los periodistas.



El portavoz provincial ha recalcado que "la intención es reversión y una vez que haya revertido en el ministerio darle una solución de manera decidida para usos culturales pero no para ninguna ocurrencia de última hora".



Así, la Casa del Mono vuelve al Ministerio de Cultura y la Casa de Los Caballos a la Diputación de Cáceres, ya que como se trata de una permuta el expediente debe tramitarse de forma conjunta. No obstante, se realizará de nuevo "una cesión temporal" al ministerio de la Casa de los Caballos para que se puedan hacer las obras de ampliación del Museo de Cáceres.