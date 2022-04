Divertea Cáceres celebrará su X aniversario con varias acciones en el Foro de los Balbos

Ep.



La asociación Divertea de Cáceres, que atiende a niños y familias con trastornos del espectro autista (TEA), celebra su décimo aniversario este lunes 2 de mayo con actividades desde las 9,30 hasta las 15,00 horas en el entorno de la Plaza Mayor cacereña, concretamente en el Foro de los Balbos, donde habrá talleres, actuaciones de zumba, flamenco, y un bocadillo gigante de jamón ibérico de más de 150 metros de largo.



La jornada comenzará con una ruta solidaria que saldrá de la plaza y recorrerá la falda de la Montaña para llegar otra vez al lugar de salida hacia las 12,00 horas. A partir de ese momento, se sucederán diversas actividades como talleres sensoriales, actuación del cuadro flamenco de Gema López o la degustación de un bocadillo de jamón ibérico, que se podrá adquirir por dos euros.



La presidenta de Divertea, Rosa Simón, y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, María José Pulido, han presentado este miércoles esta jornada que busca visibilizar a las personas que tienen algún TEA y recaudar fondos para esta asociación que atiende a 88 usuarios.



Simón ha agradecido la respuesta de los cacereños cada vez que Divertea organiza alguna actividad y ha pedido a las familias que se acerquen hasta el Foro de los Balbos para disfrutar de las actuaciones y de las actividades. Asimismo, Pulido ha invitado a los cacereños a "sentirse partícipes de esta asociación" y a apoyarla asistiendo a la cita del próximo lunes, que es festivo.



En estos diez años de existencia, Divertea ha organizado 42 eventos entre desfiles de moda, carreras, rutas, partidos de pádel o fútbol, etc. "Siempre nos hemos visto respaldados por los cacereños", ha recalcado la presidenta que ha destacado que el objetivo de la asociación es cubrir las necesidades de estas personas y de sus familias a lo largo de todos los periodos de la vida.



DIVERTEA VERDE



Para ofrecer ese apoyo al desarrollo integral de los niños con TEA en todas sus etapas de la vida, también cuando sean adultos, la asociación va a construir un centro ocupacional ecológico en la localidad cacereña de Torreorgaz, en una finca e 5 hectáreas en la carretera del pantano, que podría estar en funcionamiento a principios de 2023, ya que está previsto que las obras comiencen en octubre de este año.



El centro, como ya informó Europa Press el pasado mes de marzo, se llamará 'Divertea verde' y contará con un huerto ecológico al aire libre para frutos de temporada y un invernadero. También habrá una granja de caracoles para su engorde, una pequeña planta de compostaje de residuos con humus de lombriz, talleres reciclaje de materiales, de alfarería, etc.



En la granja se llevará a cabo un proyecto de recuperación de la gallina azul, autóctona de Extremadura y en peligro de extinción, y en la finca se levantarán dos edificios con cuatro aulas de 80 metros cuadrados, un comedor de unos 100 metros cuadrados y una cocina totalmente equipada para dar servicio a los usuarios desde las 9,30 horas hasta las 17,00 horas, aproximadamente.



Allí desarrollarán una labor para aprender "toda la autonomía de la vida diaria" y a la vez estarán atendidos por terapeutas, psicólogos, cuidadores, etc, con el objetivo de que los niños puedan desarrollarse personal y laboralmente una vez concluyen la educación secundaria obligatoria.



"Todas las asociaciones tienen un centro ocupacional y nosotros ya teníamos que dar el paso para el autismo y el neurodesarrollo", ha recalcado Simón, que ha recordado que este centro ocupacional verde tendrá como lema "reciclar, reutilizar y reducir" porque todo lo que se haga allí será con materiales reutilizados y respetando el medio ambiente.



La idea es "ser un paraguas" para las familias y para los menores, ha dicho Simón, que ha añadido que después del centro ocupacional, se trabajará para conseguir una residencia o pisos tutelados "porque esto es para siempre y hemos venido para quedarnos", ha concluido.