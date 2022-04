PSOE, PP y Cs pedirán formalmente al Gobierno estrategia para prolongar vida útil Almaraz

Ep.



El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una propuesta de impulso planteada por Ciudadanos y que insta a la Junta a pedir formalmente al Gobierno central que elabore una estrategia dirigida a prolongar la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz.



La iniciativa ha salido adelante con el apoyo del PSOE, del PP y de Ciudadanos, y con el único voto en contra de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo).



El grupo que proponía la iniciativa, Ciudadanos, ha coincidido con el PP en solicitar que se amplíe "el máximo posible" la vida de la Central de Almaraz.



Mientras, el PSOE también ha apoyado finalmente la propuesta de la formación 'naranja' pese a defender durante el debate una enmienda --no aprobada por Cs y no introducida por tanto en el texto finalmente votado-- mediante la cual matizaba que deberán ser los propietarios los que pidan una supuesta prórroga de la central y que, además, ésta debería ir "en coherencia" con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.



A su vez, Unidas por Extremadura ha votado en contra tras mostrar su "completo rechazo" a la ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, porque "no es cierto que la energía nuclear sea el mejor apoyo para la transición energética" ni que sea "segura" ni que "no contamine", ha señalado el diputado Joaquín Macías.



DEFENSA DE CIUDADANOS



Así, durante el debate, en defensa de la iniciativa de su grupo, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha considerado que es momento de que el Gobierno de España se sume a los países europeos que han manifestado su "apuesta" por las nucleares, y ha añadido que eso pasa por prolongar "el máximo posible" la vida útil de los reactores del país, entre ellos la Central de Almaraz, porque "la energía nuclear debe ser elemento fundamental en la transición hacia las energías renovables".



En esta línea, ha pedido "reformas, valentía y decisión" por parte del Gobierno central siguiendo la "estela" de Europa, que "ha entendido que hay que aumentar la producción nuclear como la mejor aliada para atender a los compromisos climáticos" firmados.



Así, ha argumentado que "la nuclear permitiría reducir la dependencia del gas ruso y de toda dependencia del mercado exterior, cuenta con el respaldo de la UE y es segura" y "limpia" y "rentable" porque "abarata el recibo".



Con ello, tras apostar por que en Extremadura se genere el "marco jurídico estable" para que la propiedad de la Central de Almaraz solicite una prórroga de dicha instalación, ha pedido al PSOE "coherencia" en el apoyo a este tipo de energía, con la que según ha subrayado se puede "ayudar" a que el recibo de la luz sea "un poquito más bajo" para los ciudadanos.



Además, Salazar ha subrayado que la nuclear "debe acompañar el camino hasta obtener el pleno suministro energético de las renovables", y ha pedido que se abandonen los "prejuicios" sobre este tipo de energía, que facilita en la Comarca del Campo Arañuelo, gracias a la central de Almaraz, un "oasis" en los principales indicadores de desarrollo en Extremadura.



Al mismo tiempo, ha argumentado que la actual crisis energética que viene afrontando la economía, "agravada" por la escalada de los precios del gas como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha llevado a la Unión Europea a "replantearse" su estrategia sobre las fuentes de energía.



Al respecto, ha afirmado que la Junta de Extremadura debe ir "más allá" de afirmar que vería "bien" que los titulares de la Central de Almaraz solicitaran una nueva renovación de la fecha de explotación, lo que significaría mantener su actividad más allá de 2028, ya que debería mostrar un posicionamiento "firme" a favor de la planta de Almaraz trasladando su postura al Gobierno central.



ENMIENDA DE MODIFICACIÓN DEL PSOE



Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha afirmado que su partido y la Junta apoyarían una prórroga de la Central de Almaraz si así lo solicitan los propietarios, aunque "en coherencia" con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tal y como ha planteado a través de una enmienda de modificación de la propuesta de Ciudadanos de este jueves en el pleno de la Asamblea (y que no ha sido aceptada por la formación 'naranja' y por tanto no se ha incluido en el texto finalmente votado).



En concreto, en dicha enmienda no aceptada por Ciudadanos, el PSOE planteaba instar a la Junta a pedir al Gobierno Central que, de acuerdo con las empresas propietarias, elabore una estrategia sobre la vida útil de la central nuclear de Almaraz, "en coherencia" con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.



Pese al rechazo de esta enmienda, el PSOE finalmente sí que ha votado a favor de la propuesta planteada por Ciudadanos.



"Si hay una prórroga la apoyaríamos sin paliativos, pero desde el principio contemos con las empresas propietarias, porque son esenciales en el procedimiento que ha de seguirse", ha esgrimido Labrador, quien ha recordado que "las prórrogas sólo pueden solicitarla desde la propiedad".



"Siempre hay que contar con la propiedad", ha espetado el socialista, quien ha propuesto así "conseguir a través del diálogo que toda la propiedad se convenza y pida una nueva prórroga (de la Central Nuclear de Almaraz) al Gobierno", aunque integrando --ha dicho-- esa prolongación de la vida útil en el Plan de Energía y Clima que, según ha subrayado, "en ningún momento bloquea la posibilidad de prórroga de las nucleares".



Al mismo tiempo, ha incidido en que tanto la Junta como el PSOE asumen "el mayor de los compromisos de la comarca de Campo Arañuelo y con el mantenimiento de la central hasta que no haya una alternativa de empleo en la zona", tal y como según ha apuntado viene reiterando el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien mantiene un "verdadero compromiso político" con dicha zona y que "se volcó" ya en su momento para ampliar la vida útil de la central.



En este punto, Labrador ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a la comarca de Campo Arañuelo porque "nunca caminarán solos" y el PSOE y la Junta "siempre ha estado con ellos y siempre lo estarán".



Así, "desde hace mucho tiempo los esfuerzos de la Junta se dirigen a crear nuevas alternativas" con el impulso de nuevas iniciativas empresariales que fomenten el empleo de calidad en dicha zona, ha refrendado el socialista.



PP



De su lado, el diputado del PP Bibiano Serrano ha considerado "coherente y totalmente realista" la propuesta de Cs de apoyar la ampliación de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz, y ha advertido de que en el Plan de Energía y Clima al que alude el PSOE para enmarcar esa posible prórroga incluye "cerrar" las nucleares.



Ha defendido así que para mantener a futuro el estado de bienestar y poder seguir "encendiendo el botón de la luz", se van a "tener que pedir centrales nucleares", como según ha apuntado ya están haciendo algunos países europeos.



"Tenemos que hacer lo que están haciendo los demás", ha espetado Serrano, quien ha pedido al PSOE que "deje de marear la perdiz" y que dé "la cara" y se ponga "al frente si queremos seguir disfrutando del estado de bienestar que tenemos". "Para eso es fundamental la energía nuclear", ha subrayado.



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha mostrado el "completo rechazo" de su grupo a la ampliación de la vida útil de la Central de Almaraz, porque "no es cierto que la energía nuclear sea el mejor apoyo para la transición energética" ni que sea "segura" ni que "no contamine".



"La energía nuclear contamina cuando se saca el uranio en la mina, y contamina mucho, mucho", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que la nuclear "no es la que abarata el recibo" de la luz sino las renovables, ha afirmado.



Además, Macías ha añadido que "la energía nuclear no tiene futuro porque es mucho más cara que la renovable".