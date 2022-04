Junta apoyaría nueva prórroga de Almaraz si empresas la piden y en Ley Cambio Climático

Ep

La Junta de Extremadura apoyaría una nueva prórroga de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz más allá de 2028 si las empresas propietarias de la instalación así lo solicitan y ello se hace "lógicamente" dentro del marco de la Ley de Cambio Climático.



En todo caso, la Administración regional "ya" está "trabajando para que existan alternativas económicas" en Campo Arañuelo "cuando llegue el momento de que (la central nuclear de Almaraz) tenga que salir del sistema eléctrico nacional", según ha resaltado la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta, Olga García, en respuesta a una pregunta de Ciudadanos sobre esta cuestión este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura.



En ese momento, cuando llegue, según ha añadido García, se contará con el "apoyo" de un convenio de "transición justa" financiado por el Estado para "dinamizar" la comarca de Campo Arañuelo, y que la Junta de Extremadura además "complementará" con el objetivo de "dinamizar las actividades económicas de la zona de influencia de la central y también desarrollar su potencial de empleo".



"Este es nuestro compromiso en el que ya venimos trabajando", ha espetado la consejera, quien ha criticado por el contrario la "demagogia" que a su juicio viene practicando Ciudadanos en cuanto a la prolongación o no de la vida útil de la Central de Almaraz.



Así, Olga García ha recalcado que "Almaraz seguirá contribuyendo con un papel relevante en todo el proceso de transición energética" que hay "por delante". "Y cuando llegue el momento de que tenga que salir del sistema eléctrico nacional contaremos con el apoyo de un convenio de transición justa financiado por el Estado para dinamizar esta comarca, que la Junta de Extremadura además complementará con el objetivo de dinamizar las actividades económicas de la zona de influencia de la central y también desarrollar su potencial de empleo", ha añadido.



En este marco, la consejera ha recordado también que está planificada la "ampliación" de la subestación Arañuelo ubicada en Expacio Navalmoral, así como a finales del año pasado se lanzó la licitación de la redacción del proyecto para el abastecimiento de ese espacio, y lo cual supone "dos claros ejemplos" de que la Junta "ya" está trabajando para que existan "alternativas económicas" en la comarca de Campo Arañuelo.



"Nosotros ya estamos trabajando para que existan alternativas económicas en Campo Arañuelo", ha sentenciado, y ha añadido que si la central de Almaraz cesa su actividad a finales de 2028 será "precisamente la fecha que solicitaron sus propietarios", tras lo cual ha recordado además que la Junta "trabajó mucho, mucho, y a todos los niveles para conseguir la actual prórroga".



En todo caso, ha subrayado Olga García que "los intereses de las empresas propietarias de la central son determinantes a la hora de asegurar su continuidad", y ha repetido que "si las empresas solicitaran una nueva prórroga" la Junta lo apoyaría pero cumpliendo con la Ley de Cambio Climático. "Lo apoyaríamos, lo veríamos bien, siempre lógicamente que se produzca dentro del marco de la Ley de Cambio Climático", ha sentenciado.



Al respecto, ha apuntado que en estos momentos los "esfuerzos" de la Junta se dirigen a localizar en esta comarca nuevas iniciativas empresariales, y ha asegurado que "pronto" se verán "los resultados".



ARGUMENTOS DE CIUDADANOS



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, David Salazar, ha defendido que "la energía nuclear abarata el recibo, no contamina, es limpia y segura, y hace que la comarca del Campo Arañuelo sea un oasis en Extremadura, un oasis de empleo y de bienestar", tras lo cual ha pedido a la Junta de Extremadura que diga que "se compromete y va a luchar por prolongar la vida útil de Almaraz".



Así, ha considerado que "la alternativa para Almaraz, para la central nuclear, para la comarca de Campo Arañuelo llegará pero desde luego no está preparada para hoy, y no va a estar preparada para 2028"; y ha defendido que "por eso, tienen que apoyar ya desde el gobierno de Fernández Vara una prórroga para la central, no esperar a que lo pida la propiedad".



Según Salazar, el Ejecutivo extremeño tiene que "estar por delante, y decir claramente frente a lo que dice el Gobierno de Sánchez que sí apoyan la nuclear, que están con los de Almaraz, con los de Navalmoral y con el Campo Arañuelo porque lo contrario es estar contra ellos, es estar contra Extremadura".



En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha recordado también que Europa considera la nuclear entre las "energías verdes", y que su grupo apoyó la Ley de Cambio Climático para apoyar precisamente las energías verdes.



También ha recordado que Alemania y Bélgica, entre otros países europeos, y de otros continentes como Corea del Sur o Canadá, están planteando ampliar la vida útil de sus reactores nucleares o construir incluso nuevos.



En su turno final de réplica, la consejera para la Transición Ecológica de la Junta, por su parte, ha considerado "Sorprendente" el "entusiasmo nuclear" del que hace gala "últimamente" Ciudadanos, basado en que "denuncian una supuesta colonización energética un día y a renglón seguido al día siguiente la quieren ampliar".



"Lo que ustedes no quieren es que le recordemos que durante varios años fueron cómplices del parón de las renovables junto al PP y quizás si no hubiese sido ahora estaríamos en otra situación", ha espetado Olga García a Ciudadanos.