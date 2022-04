Terrazas de Cáceres tendrán que estar desmontadas una hora antes paso de las procesiones

Los hosteleros de Cáceres que tengan instalada su terraza en alguna de las calles por donde transcurren las procesiones de Semana Santa tendrán que desmontarla una hora antes del paso de la comitiva y, en caso de no hacerlo, serán sancionados por el ayuntamiento.



En estos días, los establecimientos afectados están recibiendo los informes técnicos que avalan esta medida de seguridad pero que también busca mantener el decoro y el silencio en una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, y que se caracteriza por la austeridad y el recogimiento de sus procesiones.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha explicado esta decisión que se ha puesto encima de la mesa en la reunión de la Junta Local de Seguridad que se ha celebrado, para diseñar el dispositivo de emergencias que se desplegará durante los próximos eventos que tendrán lugar en la ciudad como la propia Semana Santa o el festival Womad, que regresa el segundo fin de semana de mayo.



Salaya ha recordado que "se va a mantener el protocolo de hace dos años, con algunas mejoras", porque la idea es que las terrazas se desmonten una hora antes del paso de la procesión.

La Policía Local avisará dos horas antes para recordar a los bares y restaurantes que tienen una hora para desmontar, y una hora antes se comprobará que se ha desmontado y, en caso de que no sea así, "se sancionará", ha advertido el regidor a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa.



"Los hosteleros siempre quieren desmontar más al límite, cuando ven llegar la cruz de guía pero no vamos a arriesgarnos a que durante el paso de una procesión estemos escuchando el ruido del desmontaje", ha incidido Salaya.

También, ha pedido a la ciudadanía que tenga una "especial sensibilidad" con guardar silencio al paso de las procesiones, porque se trata de un acto "religioso e íntimo" que no tiene nada que ver con la Semana Santa de otras ciudades.



A la pregunta de si deben desmontarse todas las terrazas, incluidas las de la Plaza Mayor donde hay espacio suficiente para que puedan pasar las imágenes, ha respondido que está todo determinado en los informes técnicos que precisan la distancia que hay que dejar libre para garantizar la seguridad del público, por lo que, en algunos casos, no será necesario guardar todas las mesas, sino algunas hileras concretas, cuando haya espacio suficiente.



No obstante, ha recalcado que si se comprueba que esta excepción no funciona, en próximas citas se optará por el desmontaje completo de todos los veladores al paso de las procesiones.



REFUERZO POLICIAL



Para garantizar que todo transcurra sin incidentes se reforzará la presencia de la Policía Local y, aunque se seguirá demandando a la ciudadanía que cumplan las medidas sanitarias, la labor policial se centrará de nuevo en las amenazas de seguridad, los riegos de las aglomeraciones, y también en lo referido a las terrazas de los establecimientos.



En total, durante Semana Santa la Policía Nacional realizará 120 servicios, mientras que la Policía Local efectuará 392 servicios. En el turno de mañana habrá 20 agentes en las calles y en el de tarde 12, y también 12 en el de la noche durante toda la Semana Santa, lo que va a suponer incorporar un refuerzo de 41 agentes a los turnos habituales.



"Vamos a pedir a la ciudadanía que sea prudente, cumpla las normas sanitarias y lleve mascarilla cuando no pueda garantizar la distancia de seguridad", ha insistido el alcalde.

Pero, ha subrayado que las labores policiales se centrarán más en vigilar la retirada de las terrazas para que las procesiones cacereñas luzcan con todo su esplendor, después de dos años de ausencia por la pandemia.