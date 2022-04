Cáceres apuesta por fomentar la creación de un área metropolitana con municipios cercanos

Ep.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha apostado por fomentar la creación de un área metropolitana con los municipios cercanos a la capital como Casar de Cáceres, Malpartida o Sierra de Fuentes, con el objetivo de mejorar servicios comunes de transporte público de viajeros, recursos turísticos y otras materias para dinamizar la zona y promover el desarrollo económico y social.



Salaya ha mantenido este lunes una reunión con el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, para repasar algunos de los proyectos que afectan a ambas localidades, como el desdoblamiento de la carretera CC-38 perteneciente a la Diputación de Cáceres y que, a lo largo de 10 kilómetros, une ambos municipios; o la construcción de un carril bici a lo largo de toda esta vía que se espera acometer con los fondos Next Generation "en los próximos años".



Tras la reunión, Salaya ha indicado que aunque se vayan "solucionando problemas puntuales" que afecten a estos dos municipios en concreto, el "objetivo final" es que se incorporen otras localidades "para crear una red metropolitana bien vertebrada en materia de transportes que garantice un transporte seguro durante el día", algo "muy importante para Cáceres" porque, como ha explicado el regidor, hay mucha gente que viene diariamente a trabajar o a comprar a la capital cacereña procedente de esos municipios.



"Los vecinos de Casar de Cáceres y de otros muchos municipios de nuestro entorno forman parte de la vida de nuestra ciudad", ha dicho Salaya, que ha indicado que también muchos cacereños tienen relaciones familiares en localidades del entorno y "van allí todos los fines de semana", por lo que los municipios situados en el cinturón cacereño tienen que "cooperar" y "construir un futuro juntos".



En esta línea, el alcalde cacereño ha insistido en que las comunicaciones juegan un papel primordial para ampliar también la oferta turística y los recursos del entorno de la capital cacereña. "Una parte importante de ampliar nuestra oferta turística tiene que ver con la colaboración de municipios de alrededor", ha recalcado.



CAMINOS DE COLABORACIÓN



Por su parte, el alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco, ha incidido en la necesidad de "establecer caminos de colaboración entre ambos municipios", concretamente, en el tema del transporte en el que los responsables municipales han analizado la problemática existente y ahora van a estudiar cuáles son las posibilidades de colaboración.



Una colaboración que pasa por fomentar el transporte público a través de autobuses y "solucionar el problema de los taxis", que no pueden recoger a gente en el municipio casareño cuando hay fiestas y los jóvenes cacereños se desplazan hasta allí con verdaderos problemas para volver a casa por la noche.



"Hemos analizado esa problemática y hemos quedado en sentarnos más detenidamente y poner a trabajar a los equipos técnicos y dar algún tipo de solución de forma organizativa e institucional en el futuro", ha explicado Pacheco.



En matera de transporte, en la actualidad, Casar de Cáceres tiene un autobús interurbano de la empresa Hermanos Palomino que realiza cuatro o cinco conexiones a lo largo de la mañana y alguna por la tarde. Además, ambas localidades están compartiendo algunos proyectos como es el de la agenda urbana y los temas de movilidad sostenible, por lo que se trabaja en el fomento del transporte público y así rebajar el uso excesivo de los coches particulares.



"Es necesario avanzar en la cooperación entre Cáceres y los municipios del entorno para lo que espero que podamos, en los próximos meses, iniciar un nuevo camino de colaboración", ha recalcado Pacheco que confía en que el carril bici de la CC-38 pueda ejecutarse a través de los fondos europeos Next Generation "y que en los próximos años sea una realidad".