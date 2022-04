La subida de precios provoca un retraso en ejecución de obras del colegio PROA en Cáceres

Ep.



La subida de los precios de los materiales y los servicios en la construcción ha provocado un retraso en la ejecución de las obras del nuevo colegio de educación especial PROA, que se construirá en una parcela de unos 6.000 metros cuadrados en el barrio de Maltravieso-Casa Plata en Cáceres.



Los movimientos de tierra comenzaron en octubre del año pasado tras la firma del acta de replanteo de la obra que, en principio, tiene un periodo de ejecución de 22 meses, por lo que debería estar concluida para finales de 2023. La obra fue adjudicada a Joca Ingeniería y Construcciones SA por un precio de 6.064.250 euros, es decir, con una bajada de casi el 13%, unos 886.000 euros menos sobre el presupuesto inicial, que era de 6.950.430 euros.



La consejería de Educación de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha confirmado que en la obra "no hay mucho movimiento", como está pasando en otros grandes proyectos con licitaciones altas "que han sufrido una pausa por los precios y la regulación que se está esperando a nivel nacional", ha dicho.



"El otro día se regularon en un real decreto distintos aspectos que mejoraban las licitaciones públicas de cara a compensar esas subidas de precios al sector de la construcción", ha recordado la consejera, que ha indicado que se están manteniendo reuniones con las distintas empresas que han contratado con la Junta "para reactivar (las obras) y poder compensar esas pérdidas que las empresas están teniendo".



Así, Gutiérrez ha confiado en que una vez que se produzca la reunión con la empresa que resultó adjudicataria de la construcción del nuevo colegio PROA, "todo pueda continuar con normalidad", ha dicho. "Pero es verdad que ha sido un problema general a nivel nacional por la situación que estamos viviendo y por la subida tan disparada de precios", ha reconocido.



Gutiérrez ha explicado que no es necesario hacer una modificación de contrato de adjudicación, sino que hay que llegar a un acuerdo con la empresa adjudicataria y "aplicar los criterios correctivos" que han facilitado desde el real decreto a nivel nacional. "No hay que volver a licitar y es una operación mucho más sencilla que es adaptarse a la normativa que ha sacado el Gobierno central", ha subrayado.



La consejera, que no ha calculado el retraso que esta circunstancia puede provocar en la obra del colegio, sí ha valorado que "lo importante" era tener el proyecto, licitarlo y comenzar la obra, y ahora "todas las partes tenemos que hacer todo lo posible para poder continuar y que el nuevo PROA sea una realidad porque es una necesidad para la ciudad y para la región".



"Intentaremos que el retraso sea el menor posible", ha zanjado a preguntas de los medios este viernes en Cáceres sobre este asunto tras visitar un proyecto del programa Crisol Formación, que se está desarrollando en el edificio Embarcadero.



"UN POCO DE RETRASO"



A la visita ha asistido también la directora general de Calidad en el Empleo, Ana Jiménez, y el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que ha destacado que la construcción del nuevo colegio PROA "es fundamental", porque en la ciudad se ha hablado durante muchos años de este proyecto que "se ha conseguido desatascar aunque vaya a acumular un poco de retraso por los problemas del suministro de los materiales y la subida de los precios.



Salaya ha reconocido que esta circunstancia la van a "sufrir" todas las administraciones en muchas obras que están en marcha. "Más nos vale acostumbrarnos a que esto es así, y necesitamos esas revisiones de precios que también tendrán que hacer los ayuntamientos en obras con un importe menor que las que se han regulado ahora", ha concluido.