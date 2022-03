La Diputación trabaja para solucionar problemas de zonas de baño del norte de la provincia

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha indicado este miércoles que la Institución provincial "está poniendo todos los medios que están a su alcance" para tratar de solucionar el problema de la legalización de las piscinas naturales o zonas de baño del norte de la provincia.



Para ello, se mantienen reuniones periódicas con la Dirección General de Sostenibilidad para elaborar un plan de actuaciones y hacérselo llegar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a la que se le pide "flexibilidad para ejecutar el plan porque económicamente no se podrá acometer en una sola anualidad", ha dicho.



No obstante, Carlos ha hecho hincapié en que, una vez que se tenga elaborado ese plan se puede actuar desde otros programas que tiene la Diputación. Es decir, además de la modificación presupuestaria que se hizo en 2021, dotando el arreglo de estas zonas de baño de 500.000 euros, o los 100.000 euros para este año, hay otros programas que contemplan también la mejora y acondicionamiento de las zonas de baño.



Concretamente, uno de esos programas es el Plan de Sostenibilidad Turística Gata-Hurdes, que cuenta con un presupuesto total de 2,5 millones de euros, y contempla también partidas para la gestión de los recursos de baño, 400.000 euros, y 500.000 para acometer actuaciones de accesibilidad y movilidad sostenible.



"Lo que tenemos que tener claro es que las piscinas naturales son un recurso económico y turístico en toda la zona norte de la provincia y no vamos a mirar para otro lado, pondremos todos los medios que tenemos a nuestro alcance para solucionar el problema", ha reiterado el presidente tras mantener este miércoles una reunión con alcaldes de la comarca de Las Hurdes.



ENCUENTROS COMARCALES



Cabe destacar que este encuentro se enmarca en la ronda de entrevistas que el presidente de la institución ha iniciado por las distintas comarcas de la provincia de forma presencial, una vez se han levantado las limitaciones por la pandemia de la Covid-19, según informa la Diputación cacereña en una nota de prensa.



Así, tal y como hizo recientemente en la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, este miércoles, Carlos Carlos, acompañado de miembros de su equipo de Gobierno, se ha reunido en Pinofranqueado con alcaldes y representes de los municipios de la comarca de Las Hurdes, concretamente de los municipios de Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares de las Hurdes, Ladrillar, Nuñomoral, Pinofranqueado y la entidad local menor de Azabal.



Igualmente, Carlos Carlos ha destacado la importancia de estos encuentros para escuchar las necesidades de los territorios "porque cada comarca tiene sus demandas y sus potencialidades".

En este caso, Las Hurdes se componen de seis municipios, una entidad local menor y 45 alquerías, "con inquietudes y proyectos concretos", como puede ser el Plan de Sostenibilidad Turística Gata-Hurdes, la exclusión financiera o la adecuación y legalización de las piscinas naturales.



Respecto a la exclusión financiera, Carlos ha recordado que este problema afecta mucho más a los pequeños municipios, y "no solo nos sirve con mantener un cajero, queremos atención personalizada, atención a la ciudadanía, y es en lo que estamos trabajando", ha dicho, tras recordar que se está diseñando el pliego para sacar la contratación pública del servicio bancario en los municipios afectados.



Finalmente, la Diputación cacereña pondrá en marcha un programa de formación para el uso de cajeros, dirigido a los más mayores, para que puedan realizar trámites bancarios a través de ellos.