El Ayuntamiento de Cáceres escenifica su unidad contra la guerra en Ucrania

La Corporación municipal de Cáceres ha guardado este jueves un minuto de silencio en apoyo al pueblo de Ucrania para escenificar la unidad de todos los grupos políticos (PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y los tres concejales no adscritos), a pesar de que en el pleno municipal minutos después se han debatido dos mociones distintas de condena a la invasión de Rusia, una de Unidas Podemos, y otra consensuada por el resto de ediles, que es la que ha salido adelante.



Así, los concejales cacereños se han concentrado en las escalinatas del edificio consistorial sosteniendo un cartel sin texto con la bandera de Ucrania y un corazón rojo perfilado en el centro en alusión al apoyo a la población. A este minuto de silencio no han asistido los concejales de Unidas Podemos, Ildefonso Calvo y Raúl Martín, pero sí lo ha hecho la portavoz del grupo municipal, Consuelo López.



Ya en el Pleno ordinario del mes de marzo se han debatido dos mociones, una consensuada por la mayoría de los grupos en la que se hacía una mención expresa al apoyo a las acciones adoptadas por la OTAN y los aliados de la Unión Europea (UE), incluso el envío de armas a los ucranianos, un término que no comparte Unidas Podemos (UP).



Esa moción se ha aprobado con el voto de todos los grupos menos Unidas Podemos que ha votado en contra, y la presentada por la formación morada ha sido rechazada al obtener 13 votos en contra y 12 a favor. PSOE y Unidas Podemos han votado a favor, pero el resto de concejales no ha apoyado el texto, por lo que ha sido rechazado.



El voto negativo del concejal no adscrito Teófilo Amores, que ha facilitado en muchas ocasiones las propuestas de PSOE y Unidas Podemos, ha hecho que en esta ocasión la balanza se inclinara hacia la postura del resto de los grupos de la oposición.



En el debate, la portavoz de UP, Consuelo López, ha calificado de "lamentable" el hecho de que se hayan presentado dos mociones y ha defendido que se tendría que haber consensuado una declaración institucional "sobre los que nos une, que es la repulsa a la guerra de Ucrania y el apoyo a la población", ha dicho.



López ha explicado que cuando se envió el texto de la moción no le gustó la alusión a la OTAN y pidió que se presentara la moción que se consensuó en la Asamblea de Extremadura, aprobada por todos los grupos políticos, pero "el PP se negó a consensuar el texto y no tuvimos más remedio que salirnos de esa moción conjunta", ha dicho.



La portavoz de la formación morada ha señalado que "es peligroso" que intervenga la OTAN y que se envíen armas a Ucrania porque Putin lo interpretaría como una declaración de guerra, y además "el envío de armas prolongaría la guerra y, por lo tanto, la muerte y la destrucción", y además podrían caer en manos de organizaciones ilegales.



EQUIDISTANCIA



Ante estos argumentos el resto de grupos, excepto el PSOE que ha optado por rebajar el tono del debate, ha criticado la postura de Unidas Podemos ante la invasión rusa. Así, el concejal del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha acusado a la formación morada de situarse "equidistante" entre los que han atacado un país libre y los que se están defendiendo. "Se han metido en el rincón más oscuro de la extrema izquierda", ha subrayado.



"Siento una profunda decepción por lo que ha pasado aquí", ha dicho el concejal 'popular', que ha acusado a UP de "no querer llegar a un consenso municipal" y de "rendirse a sus intereses políticos ante un "tirano" como Putin, por lo que ha lamentado que los morados hayan sacado "su versión más extremista".



También ha recibido duras críticas de las filas de Ciudadanos (Cs) cuando la portavoz Raquel Preciados ha dicho que la moción "maquillada" que han presentado da la espalda al compromiso que debe tener España con la UE y la OTAN, instituciones "a las que les debemos lealtad", a pesar de que "incomode" a UP.



El concejal no adscrito Francisco Alcántara ha condenado la invasión y ha deseado que Valdimir Putin "sea condenado cuanto antes por crímenes de guerra", al tiempo que ha criticado a UP porque "siguen defendiendo su mundo utópico" a pesar de formar parte del Gobierno nacional del PSOE que apoya el envío de armas a Ucrania. Por eso, también ha criticado la postura de los socialistas locales, que ha calificado de "equidistante" al apoyar la moción de sus socios de gobierno.



Por su parte, el concejal no adscrito Teófilo Amores ha lanzado críticas a UP por su tibia postura de condena a la guerra iniciada por "un dictador, un criminal de guerra, un asesino que está dando rienda suelta a su locura personal".



En la moción que ha salido adelante se respaldan las actuaciones del Gobierno de España, junto a los aliados de la OTAN y de la UE, "para poner fin inmediato a esta incalificable invasión de un estado soberano y democrático", recoge el texto, que solicita al Gobierno de España que "mantenga un flujo de información suficiente con los partidos de la oposición al objeto de obtener la colaboración más amplia, pronta y responsable posible del conjunto de las fuerzas políticas".



Además, se expresa el apoyo y la solidaridad a Ucrania y al pueblo ucraniano, que se hace extensivo a los más de 112.034 ucranianos que residen en nuestro país. "Nos ponemos a disposición del Gobierno de España, para colaborar -en la medida de nuestras competencias y recursos- en la acogida de los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país", concluye el texto.



Antes de la votación ha tomado la palabra el alcalde Luis Salaya que ha abogado por el consenso en temas como éste, y ha justificado el apoyo de su grupo a la moción porque recoge la esencia de la condena a la guerra y el apoyo a la población ucraniana.



Una vez llevada a cabo la votación de las dos mociones, la Policía Local ha tenido que desalojar a cuatro personas que habían exhibido en el Pleno carteles de 'Amores vendido al PSOE' contra el exconcejal de Vox Teófilo Amores. Cabe recordar que está prohibido que los ciudadanos muestren pancartas sobre cualquier tema durante las sesiones plenarias.