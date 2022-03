PP: Sanidad en Cáceres está en "situación de emergencia" por falta de personal y servicios

Ep.



La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha asegurado que la sanidad en el área de salud de Cáceres está en una "situación de emergencia" y de "colapso" por la falta de personal en los dos hospitales, tanto de médicos especialistas como enfermeras, así como por servicios que se han cerrado y que obligan a los cacereños a desplazarse a Badajoz para recibir atención.



Teniente, que se ha reunido este martes con responsables de su partido a nivel local para analizar la "grave situación" de la sanidad en Cáceres, ha recordado que el PP ya denunció antes de la pandemia el "deterioro" de los servicios sanitarias cacereños por los "recortes" de la Junta de Extremadura, una situación que ha ido a peor tras seis olas de Covid-19.



"Es una situación insostenible y dramática", ha dicho Teniente, que ha avanzado que el PP regional y local se ha reunido en las últimas semanas con profesionales de la salud que denuncian un "colapso" de las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), largas colas en el Hospital San Pedro de Alcántara para ser atendidos, el servicio de cirugía general "bajo mínimos", pérdidas de especialistas, problemas en la UCI con un solo intensivista y las ratios de pacientes por encima de la media.



Así, ha recordado que se han perdido ocho anestesistas desde el mes de noviembre y que se hacen contratos de una semana, lo que ha provocado las protestas de varios especialistas y enfermeras porque "están agotados y no pueden más". Por ello, la portavoz 'popular' se ha preguntado "qué tiene que pasar para que tomen conciencia" de la situación de la sanidad cacereña.



En cuanto a las listas de espera, ha recordado que, según los datos del defensor del paciente, Extremadura tiene la mayor tasa de población en lista espera y es la quinta región en el número de días con 130 frente a 121 de media nacional. Pero es que Cáceres tiene una ratio "muy superior a la media" porque hay 154 días de listas de espera y en algunos servicios como cirugía vascular puede llegar a los 325 días, 145 por encima de lo que marca la ley de tiempos máximos de espera.



"Se están conculcando derechos esenciales y ante esto tenemos a un consejero y a un presidente que son expertos en las excusas", ha dicho Teniente en alusión al consejero de Sanidad, José María Vergeles, y al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de los que ha dicho que son "incapaces" de aportar soluciones a estos problemas que achacan a la falta de especialistas en general.



En este sentido, ha indicado que en la región hay 230 plazas de médicos sin ocupar y hasta 2026 "habrá una carencia de más de 1.000 médicos" en la región, por lo que ha exigido "medidas ante esta situación de emergencia con un refuerzo urgente de las plantillas, más recursos y un blindaje del presupuesto para la sanidad para que las condiciones laborales no sean precarias y se cumplan los compromisos con los profesionales sanitarios como la carrera profesional".



Teniente ha criticado que no haya dinero para médicos pero sí para multiplicar los altos cargos en la sanidad extremeña, cuya cuantía ha pasado de un presupuesto de 7 millones a 15 millones de euros y "la mayoría" son del Servicio Extremeño de Salud (SES).



En cuanto a la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), Teniente ha recalcado que "no hay compromiso porque no hay presupuesto" y ha dicho que "es mentira" que la Unión Europea no se haya pronunciado sobre la petición de financiar el proyecto con fondos europeos, ya que el PP recibió una respuesta fechada el pasado 3 de marzo, por parte de la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco Morales, en la que se especificaba que la documentación estaba en fase de elaboración.



"Todavía no se ha remitido ninguna documentación a la Unión Europea", ha dicho Teniente, para hacer la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres con la programación 2021-2027, por lo que "es mentira" que la Junta esté esperando una respuesta por parte de la UE a esta petición, puesto que no se ha realizado aún, según ha indicado la portavoz 'popular'.



PRECARIEDAD Y ABANDONO



Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha recalcado la "gran preocupación por la precariedad, el abandono, la falta de personal sanitario y de especialistas y los continuos recortes que llevan haciendo en los últimos años tanto Vara como Vergeles en Cáceres".



Mateos ha insistido en que el Área de Salud de Cáceres "es el peor y el más castigado por parte del PSOE", y ha criticado que no se recoja ni un euro en los PGEx 2022 para la segunda fase del Hospital Universitario, el cual necesita más personal de enfermería, ya que está la misma plantilla que cuando se abrieron estas instalaciones, y ahora se atiende al triple de pacientes.



En una rueda de prensa este martes en la sede del partido en la capital cacereña ha señalado que "se han llegado a dar situaciones donde una sola enfermera tenía que atender a 15 pacientes en urgencias", y, en cuanto al servicio de UCI, "la falta de intensivistas ha provocado que haya personal sanitario que trabaje unos días en un hospital y otros días en otro".



Además, ha recordado que se ha habilitado "una unidad intermedia que no cumple los requisitos" y ha criticado que se están produciendo situaciones donde la ratio de enfermera/pacientes es de 37 camas para 3 enfermeras, cuando la ley de seguridad del paciente establece que se debe asignar un máximo de 6 pacientes por enfermera.



"Falta de personal en quirófanos, con el riesgo que ello puede conllevar para cualquier paciente, además del exceso de horas al que están teniendo que hacer frente mucho personal sanitario en nuestra área de salud", ha dicho Mateos, que ha añadido que también faltan especialistas por lo que los cacereños se tienen que desplazar a Badajoz en algunos casos.



En cuanto a las listas de espera ha señalado que los cacereños son los que más días esperan para poder ser operados por lo que ha reiterado que la ciudad "tiene la peor área de salud de Extremadura", al tiempo que ha pedido al alcalde Luis Salaya que reivindique en la Junta de Extremadura más inversiones en sanidad para poner fin a esta situación.