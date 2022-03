La obra en la Gran Vía de Cáceres concluirá en los próximos días

Ep.



El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha confirmado que la obra de la Gran Vía, donde se está construyendo una plataforma única para unir la plaza de San Juan y la Plaza Mayor, está a punto de finalizar y estará lista en los próximos días si la lluvia no ralentiza los trabajos.



"Si no se abre esta semana será la que viene porque está a falta de remates", ha dicho el edil, que ha asegurado que "el ritmo es muy alto y la verdad es que la ejecución por parte de la empresa está siendo impecable". "Si no es a final de esta semana, la que viene puede estar ya abierta al tránsito", ha incidido Licerán a preguntas de los medios este lunes en una rueda de prensa.



Cabe recordar que las obras comenzaron a finales de noviembre y tenían un plazo de ejecución de cuatro meses con el objetivo de que esta calle estuviera a punto para la Semana Santa. El proyecto, que se financia con cargo a fondos Edusi de la Diputación Provincial, ha conllevado también la mejora y adecuación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como una nueva línea de tres o cuatro árboles en uno de los laterales para crear un paseo verde integrado entre las dos plazas.



El presupuesto de licitación del proyecto fue de 180.000 euros, que proceden del Edusi Red de Municipios Sostenibles de Cáceres, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 2014-2020. El 20% restante los aporta la diputación cacereña.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, visitaron en noviembre el comienzo de las obras, que está llevando a cabo la empresa Asfaltos y Aglomerados Santano SA, y se comprometieron a que estuvieran concluidas para Semana Santa.



Cabe recordar que se trata de una arteria importante de la ciudad que contribuirá a que gran parte de la zona centro se convierta en una plataforma única, que se completará con la actuación en las calles San Antón, Parras y Clavellinas.



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO



La nueva pavimentación de la calle se constituye en una calzada central de ancho de 5,50 metros, sin separación de carriles, destinada principalmente al uso de los vehículos que puedan acceder a la Plaza Mayor, tales como taxis o vehículos pesados para organización de eventos en la misma.



A ambos lados de la calzada se sitúan las aceras, destinadas para uso exclusivo de peatones, que tendrán un ancho variable adaptado a la geometría de la calle, con un mínimo de 2,00 metros y un máximo de más de 7,00 metros.



Por otro lado, se ha cambiado la red de abastecimiento que provocaba averías eventuales, y se ha sustituido la red de saneamiento por una de mayor diámetro y de un material que consigue mayor estanqueidad y mayor durabilidad.