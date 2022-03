CCOO se concentra en Cáceres para pedir que acabe la guerra en Ucrania

Ep.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha pedido el fin de la guerra en Ucrania y que Putin saque su ejército del país invadido. Delegados sindicales se han concentrado este miércoles en las puertas de la sede del sindicato en Cáceres para secundar el paro de cinco minutos convocado en todo el país en los centros de trabajo para pedir el cese del conflicto.



"Queremos que en todo el país se manifieste la voz de los trabajadores en repulsa a la guerra que estamos sufriendo en Europa, que tiene que finalizar, y la exigencia de los trabajadores es pedir a Putin que se marche y que el ejército no siga invadiendo Ucrania porque la paz es el único camino", ha señalado Chacón en declaraciones a los medios.



Así, ha recalcado que las concentraciones en los centros de trabajo son para "mostrar nuestra repulsa a esta guerra" pero también para pedir el fin de todas las guerras que se están librando ahora mismo como la de Libia, Yemen, Mozambique o Siria.



"En el mundo del siglo XXI no puede ser que los conflictos se resuelvan de forma armada",ha subrayado Chacón, que apuesta por el diálogo. "Queremos la paz y por eso exigimos a Putin que saque a su ejército de Ucrania y deje vivir a este país en libertad y en la cultura europea que pretenden tener como un país libre y democrático", ha incidido.



Junto a Chacón se han concentrado también los miembros de la Ejecutiva regional del sindicato con banderas amarillas y azules en apoyo al pueblo ucraniano y carteles en los que se podía leer: 'Paz, Democracia y Solidaridad' para el pueblo de Ucrania.



En el transcurso de la concentración se han coreado un 'No a la guerra' y 'No a las guerras' con los que se quiere mostrar su condena a la invasión rusa de Ucrania y a todas las guerras activas, así como expresar su solidaridad con las víctimas en el país y con las trabajadores ucranianos que residen en España y que viven con dolor el drama de la guerra en la distancia.