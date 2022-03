La Diputación de Cáceres recuerda que hoy, 8M, es "un día de reivindicaciones"

Trabajadoras y trabajadores de la Diputación de Cáceres y miembros de la Corporación provincial se han concentrado este martes, 8 de marzo, a las puertas del Palacio Provincial, en pleno casco histórico de Cáceres, para hacer la lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Mujer.



Así pues, a través de este texto, consensuado entre todos los representantes políticos de la Institución provincial, se manifiesta la voluntad de la Diputación cacereña de "conservar y hacer visibles los logros conquistados y de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, defendiendo que no se permita retroceder en los mismos".



En la lectura, la diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía, Amelia Molero, recuerda que el 8M ha de ser "un día de reivindicaciones, como también de esperanza y, sobre todo, de futuro".



En el manifiesto se recuerda que hace ya más de cien años que en el mundo, y más de ochenta y cinco en España que se celebra el Día Internacional de todas las Mujeres. Y aunque, en la actualidad el panorama ha cambiado sensiblemente porque el siglo XX pasará a la posteridad como el siglo de la revolución social de las mujeres, ahora toca "mantener lo conseguido, por las batallas ganadas, por los desvelos recompensados y afrontar los desafíos".



"Hemos dejado atrás los momentos en los que las injusticias y las desigualdades contra las mujeres se consideraban de ámbito privado y personal, pero también ahora después de tantos años de conquistas de derechos, de instrumentos y recursos de apoyo para las mujeres víctimas del machismo intolerable, se escuchan algunas voces que niegan la existencia de esta violencia hacía las mujeres, por eso esta sociedad no puede consentir que se dé ni un solo paso atrás de los derechos adquiridos con tanto esfuerzo, lágrimas y muertes, derechos conquistados, que no pueden arrebatarnos", añade.



IGUALDAD EFECTIVA



En el texto se recoge que se han abierto "caminos hacia la igualdad efectiva", pero "tenemos que seguir recordando todos los días, no sólo el 8 de marzo, que se siguen ejerciendo diariamente constantes discriminaciones y abusos hacía las mujeres y tenemos que hacerlo entre todas y todos, siendo conscientes de que estamos ejerciendo derechos de ciudadanía", ha manifestado la diputada.



También se ha hecho alusión a la pandemia de Covid-19 que "ha agudizado la desigualdad entre mujeres y hombres y ha puesto en evidencia la insuficiencia de un sistema en el que además de otros problemas, ha provocado el aumento de importantes brechas de género".



"Es momento de asentar un nuevo modelo económico y social centrado en las personas y en su bienestar, un nuevo modelo que parta del concepto de igualdad real como elemento clave para el progreso social y económico", se asegura en el manifiesto de la Diputación cacereña.



El texto recalca que el 8 de marzo es un día de reivindicación, pero también es un día de celebración y homenaje a todas las mujeres que nos han precedido en la tarea de conseguir los derechos de los que en la actualidad gozamos.



"Desde la Diputación de Cáceres, manifestamos la voluntad común de conservar y hacer visibles los logros conquistados y de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, defendiendo que no se permita retroceder en los mismos", recalca.



Por ello, la Institución provincial se comprometa a seguir trabajando para conseguir la igualdad "efectiva y real", cumpliendo con los objetivos del Plan de Igualdad, con instrumentos como el protocolo de prevención del acoso laboral y acoso por razón de sexo o la implantación de medidas para que las mujeres y hombres "puedan vivir su maternidad y paternidad plenamente con la garantía de protección de los poderes públicos".



También se compromete a eliminar los obstáculos para desarrollar una carrera profesional y emprender cualquier proyecto personal y que el techo de cristal "ya no son irrompibles".

"Acabamos este manifiesto recordando estas palabras de Chimamanda Ngozi: para mí, el objetivo del feminismo es que llegue un día en que no lo necesitemos", ha concluido Molero en su lectura.