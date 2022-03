Una decena de colectivos convoca una manifestación en Cáceres con motivo del 8M

Ep.

Una decena de colectivos y asociaciones de mujeres de Cáceres ha convocado una manifestación en la capital cacereña para este martes día 8 con motivo del Día Internacional de la Mujer. La marcha, que partirá a las 18,30 horas desde la plaza de América, tiene como lema 'Derecho para todas, todos los días. Aquí estamos las feministas'.



La manifestación, en la que se defenderá también el 'No a la guerra', recorrerá la avenida de España hasta llegar a la Plaza Mayor donde se leerá un manifiesto, habrá una performance del Conservatorio Superior de Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), además de una batukada a cargo de Mudarte.



El lema quiere incidir en que los derechos de las mujeres tienen que estar todo los días y para todas las mujeres de todo el mundo, y "no excluimos a ninguna mujer porque somos diversas, como diversa es la sociedad", ha dicho la portavoz del Colectivo 8M, Pilar Alonso, en la rueda de prensa de presentación de los actos del 8M. "Negar la diversidad es negar la sociedad", ha zanjado.



Alonso ha valorado que el manifiesto que se leerá en la Plaza Mayor ha sido consensuado por todas las asociaciones que forman parte del colectivo porque "el consenso es algo innato en las mujeres". Se contará con intérprete de lengua de signos y se editará el manifiesto en braille para las personas con discapacidad visual.



Por su parte, Tina Caballero, representante de Extremadura Entiende, ha incidido en que el manifiesto se ha trabajado durante mes y medio para destacar "las cosas que nos unen más que las que nos diferencian", como la lucha por los derechos de las mujeres, ha explicado.



En el manifiesto se hace referencia a "todas la violencias" que sufren las mujeres, como la de género, la violencia vicaria, la lucha contra el patriarcado, y contra todas las expresiones de odio y opresiones como el racismo o la LGTBIfobia. "Nos merecemos una vida libre de agresiones", ha señalado Caballero.



"También alzamos la voz para decir no a la guerra y a todas las guerras porque las mujeres sufrimos todavía más la violencia que se comete en las guerras y estamos con todas las mujeres que se encuentran en este momento en una situación de conflicto bélico", ha subrayado.



El colectivo 8M de Cáceres está formado por la Plataforma Mujeres por la Igualdad, Mujeres en Zona de Conflicto, Extremadura Entiende, Fundación Triángulo, Fundación Mujeres, Estudiantes en Movimiento, Frente Feminista, Aspainca, CCOO y UGT.