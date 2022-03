Salaya espera que Círculo Empresarial no apoye mina litio porque perjudicaría a negocios

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, espera que el Círculo Empresarial Cacereño (CEC) no apoye el proyecto de construcción de una mina de litio en el paraje de Valdeflores, una vez que ha incorporado como socio a Extremadura New Energies, la nueva marca de Infinity Lithium en España.

"Espero que no lo apoye porque hay muchos negocios en esta ciudad que se verían negativamente afectados por este proyecto a los que, además, representa el Círculo Empresarial Cacereño, porque están representados allí muchísimos negocios pequeños", ha señalado el regidor.

Salaya ha respondido así al ser preguntado por este asunto, tras conocerse que la empresa que promueve la mina de litio en la Sierra de la Mosca. ha firmado un acuerdo de colaboración con la organización empresarial que representa a unos 3.500 empresarios de la provincia.

"Se han sumado a una plataforma empresarial y si el Círculo Empresarial Cacereño quiere apoyar el proyecto tendrá que decirlo", ha incidido el alcalde que ha valorado que respecto al proyecto en sí de construcción de la mina "no se aporta ninguna novedad" por parte de la empresa.

Así, ha criticado que la "estrategia" que ha seguido Infinity Lithium esta semana con la visita de algunos responsables a la ciudad "es generar noticias muy llamativas respecto a procedimientos en los que luego no hay chicha".

En este sentido se ha referido al recurso interpuesto por la empresa contra la sanción de 26.500 euros que le impuso el ayuntamiento por excederse en los trabajos que permitía la licencia concedida para investigar en la zona de Valdeflores y que ha sido desestimado por el juzgado, por lo que la empresa deberá abonar esa cantidad a las arcas municipales.

Según Salaya, el ayuntamiento ha tramitado "muy bien" los expedientes y "está defendiendo muy bien la legalidad y más allá de eso se puede hacer ruido y patalear pero no se consigue nada más".

En declaraciones a los medios este jueves, ha incidido en que "no hay nada nuevo sobre este proyecto", al tiempo que ha ironizado con la "propaganda" que está llevando a cabo la empresa promotora. "No hay ni un solo trámite administrativo sobre el que podamos hablar y más allá de la posición política, como administración pública, no hay nada distinto a lo que había cuando se presentó este proyecto", ha zanjado.