Way Cáceres se inaugurará a finales de 2023 y se construirá acceso peatonal al Junquillo

El centro comercial Way Cáceres, que se levantará en la parcela del antiguo matadero, estará terminado en sus dos fases de construcción a finales de 2023, y contará con un acceso peatonal desde el barrio El Junquillo.

El proyecto supondrá una inversión total de 35 millones de euros y se crearán unos 500 empleos entre directos e indirectos.



Las obras de urbanización de la parcela han comenzado esta semana y las de edificación tienen previsto su inicio para el mes de junio en una primera fase, mientras que la segunda fase comenzará en septiembre con el objetivo de que la totalidad del espacio comercial esté abierto "antes de las navidades del año que viene".



Así lo ha anunciado la directora general de terciarios de Kronos, Beatriz Moreno Luque, tras la firma del convenio urbanístico entre la empresa Kronos Investmen Group y el Ayuntamiento de Cáceres.

La rúbrica ha tenido lugar este jueves en el consistorio cacereño por parte del alcalde, Luis Salaya, y Enrique Feduchy, socio de la empresa.



Moreno ha recordado que el proyecto pretende configurar un espacio que contará con casi 25.000 metros cuadrados con operadores de ocio y las principales cadenas de restauración nacionales, además de la presencia de operadores locales.

Entre los operadores confirmados, destaca Decathlon, con una superficie de 3.000 metros cuadrados, que abrirá en la primera fase, en la primavera de 2023.



"La idea es ofrecer una oferta de ocio para todos los públicos, desde ocio infantil con lo juegos más tradicionales como colchonetas o bolas, para jóvenes, juegos de realidad virtual y, además, actividades de aventura e intentaremos contar con un rocódromo, que sería el primero en Cáceres y los cines de última generación y alguna sorpresa más", ha apuntado la responsable empresarial.



Por su parte, el alcalde Luis ha destacado que la iniciativa permitirá a Cáceres "ser destino referente comercial en la provincia y ayudará a fortalecer el tejido empresarial local". "Tendrá un impacto muy positivo en el barrio, además se han tenido en cuenta las demandas vecinales, entre ellas la creación de un acceso peatonal que facilitase el tránsito", ha incidido.



"Este proyecto es tan significativo no solo por la cantidad de empleos que va a generar sino también porque aportará valor al comercio cacereño y a los consumidores", ha señalado el regidor, que ha añadido que lo que busca este nuevo proyecto es que "la ciudad hagan sus compras aquí pero también atraer a los habitantes de otras zonas de la provincia".



El centro Way Cáceres se construirá en el acceso a Cáceres desde la A-66, con un área de influencia total de más de 160.000 habitantes a menos de 20 minutos.



Este es el tercer proyecto de Way en España, sumándose al situado en la localidad sevillana de Dos Hermanas, cuyo primer aniversario tuvo lugar el pasado mes de octubre; y a Way Orense, que se encuentra en desarrollo.

En total, los tres espacios representan una inversión aproximada conjunta de más de 120 millones de euros para una superficie comercial total de 91.700 metros cuadrados.