PP y Cs piden fin hidroeléctrica Iberdrola en Monfragüe y Unidas aboga por gestión publica

El Partido Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura han pedido a la Junta de Extremadura que aplique el artículo 7 de la Ley de Parques Nacionales para evitar que se repitan los desembalses "brutales" del pasado verano en Monfragüe, que consideran que provocaron efectos negativos sobre el medio ambiente, e incluso están poniendo en riesgo el abastecimiento de las poblaciones del entorno.

Una ley que en su artículo 7, Punto 3B, permite que las administraciones tomen "las medidas oportunas para corregir los efectos negativos de los saltos hidráulicos", según ha defendido la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel.

En esta línea, el diputado del PP, Laureano León, ha aludido tanto a la ley de parques nacionales de 2014 como la ley de creación del Parque Nacional de Monfragüe de 2007, que consideran incompatible los aprovechamientos hidráulicos en este espacio.

En su respuesta ante la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea de Extremadura, el director general de Sostenibilidad, Jesús Moreno Pérez, ha argumentado que las leyes permiten estos usos para las infraestructuras ya existentes en el momento de la declaración del parque, siempre que se establezcan las medidas correctoras.

"No vemos un argumento para decir que no es compatible siempre que se haga con medidas correctoras. Si alguien piensa de otra manera que recurra", ha dicho, en defensa de un criterio que igualmente ha defendido el diputado socialista Eduardo Béjar, que ha acusado al PP de demagogia, ya que esto mismo que piden ahora a la Junta podrían haberlo realizado los 'populares' durante su mandato, que finalizó en 2015, un año después de la aprobación de la ley de parques nacionales.

"La Junta entiende que los aprovechamientos son conformen a las leyes de declaración", ha señalado el director general, quien ha reiterado que el criterio de la Junta al respecto de los aprovechamientos hidroeléctricos ha sido siempre el de no renovar la concesión cuando esta finalice, tal y como contempla la ley, teniendo en cuenta además que dicha autorización no es de su responsabilidad, sino de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

EL PP PIDE QUE SE CUMPLA LA LEY

En la justificación de la pregunta, el diputado Laureano León se ha preguntado por qué Junta "no está cumpliendo la ley, no está abordando la situación, se pliega a los intereses de los poderosos, no actúa en vez de dejar que corra el tiempo y que no se produzca el cese inmediato de aprovechamientos hidroeléctricos".

"No están para interpretar las leyes, sino para cumplir la ley nacional que han tenido cinco años para llevarlo a la práctica", ha dicho León, ante lo cual, tanto el director general como el diputado socialista le han animado a llevar el asunto ante la Justicia si considera que se está vulnerando la norma.

A su vez, el diputado de Ciudadanos, Fernando Baselga, ha criticado la gestión del Parque Nacional de Monfragüe, que "han conseguido en menos de diez años no se pueda hacer absolutamente nada" en el mismo, al tiempo que ha criticado los métodos de control de población de animales, que ha calificado de "matanzas".

Así, se ha referido a los cuantiosos beneficios de Iberdrola "gracias aprovecharse de todos los extremeños desembalsando para llevarse energía gratis", ha dicho, por lo que ha pedido un "rumbo nuevo" en el Parque Nacional.

GESTIÓN PÚBLICA

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido al gobierno de Fernández Vara que haga uso del artículo 7, Punto 3B, que permite la adopción de medidas para corregir los efectos negativos de la gestión de los saltos hidráulicos.

De Miguel ha asegurado que los "desembalses brutales" de Iberdrola durante el pasado verano provocaron un "evidente deterioro" que está poniendo en peligro el abastecimiento de agua en los pueblos del Parque y en la ciudad de Cáceres

Unidas Por Extremadura ha exigido que Iberdrola deje de gestionar los saltos hidroeléctricos que afectan al Parque Nacional de Monfragüe. De Miguel ha insistido en que esos desembalses "abusivos", unidos a la falta de lluvia, no solo están poniendo en peligro el abastecimiento de agua para consumo humano de los pueblos próximos al parque e incluso de Cáceres.

Por ello, la portavoz de Unidas Por Extremadura ha insistido en que la Junta de Extremadura debería exigir al Gobierno la reversión de la gestión de los saltos eléctricos. "Le pido que peleen porque se revierta a titularidad pública", ha dicho.

"¿No creen que Extremadura se merece dejar de ser una colonia de Iberdrola y empezar a hacer justicia por el salto hidráulico del embalse de Alcántara? ¿Hasta cuándo van a seguir mirando hacia otro lado ante los desmanes de esta empresa a la que por desgracia deben tantos favores?", le ha preguntado al director general de Sostenibilidad.

De Miguel ha recordado, además, que Unidas Podemos ha presentado este pasado martes en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley para crear una Empresa Pública de Energía, que incluía la gestión pública de los saltos hidroeléctricos al caducar sus concesiones, y que ha sido rechazada por el PSOE.