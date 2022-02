Cáceres recibirá 2,29 millones de fondos europeos para carriles bicis y corredor San Antón

Ep.



El Ministerio de Transporte y Agenda Urbana ha publicado este miércoles la resolución del programa de ayuda a los municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones, a través del cual el Ayuntamiento de Cáceres recibirá 2.293.615 euros de fondos europeos para construir un carril bici hasta el polígono de Las Capellanías, así como la ampliación del corredor peatonal de San Antón con la eliminación de un carril en la zona baja de la avenida de España junto al parque Gloria Fuertes, entre otros proyectos.



En concreto, se trata de un nuevo proyecto dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia al que concurría el consistorio cacereño, que tendrá que aportar 790.000 euros de fondos propios, por lo que el montante total de la inversión ascenderá a 3.083.638 euros. El proyecto completo que se presentó ascendía a 5,8 millones de euros porque incluía la construcción de varios aparcamientos disuasorios pero no ha sido aprobado en su totalidad.



El dinero que se ha concedido se empleará en la construcción de un carril segregado para bicicletas y peatones al polígono industrial de Capellanías, que dará también acceso al estadio Príncipe Felipe, con una inversión de 1,2 millones de euros.



Además, se financiará el proyecto de eliminación de un carril de aparcamientos y otro de tránsito de vehículos en la parte baja de la avenida de España para ampliar el espacio del parque Gloria Fuertes, en el tramo que va desde la Fuente Luminosa hasta la calle San Antón, con una inversión de 286.122 euros.



Esto servirá para ampliar este corredor peatonal una vez se construya la plataforma única en la calle San Antón, Parras y Clavellinas, lo que hará que se reduzca el tráfico en la zona y se le dará "un poco de oxígeno", ha explicado el alcalde Luis Salaya este martes en rueda de prensa. Estas dos obras deberán estar finalizadas el 31 de diciembre de 2024.



También se ha aprobado la conexión peatonal del camino de los Carboneros con el campus universitario, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, pero este proyecto lo acometerá finalmente la Junta de Extremadura, por lo que el dinero concedido se reconducirá hacia la creación de una zona de bajas emisiones que "todavía hay que definir".



Este camino permitirá dar un segundo acceso al campus y, sobre todo, una vía peatonal o en bici para los estudiantes que van andando desde la residencia de estudiantes o desde el barrio de Mejostilla, entre otros.



ZONA DE BAJAS EMISIONES



La zona de bajas emisiones se hará en el entorno del casco histórico donde se ampliará el anillo de accesos restringido para residentes con la colocación de nuevas cámaras de control en la calle San Antón, calle Damas y San Ildefonso (por la parte del puente de San Francisco).



También se limitará la carga y descarga para vehículos de bajas emisiones y se crearán dos estaciones de medición de la calidad del aire para evaluar la reducción de esas emisiones ya que, actualmente, las estaciones están colocadas en el campus universitario y no se conoce realmente la calidad del aire en el casco urbano.



"Cáceres tiene unos datos de calidad del aire muy positivos pero la realidad es que no sabemos la calidad del aire real porque las muestran se toman en mitad del campo", ha explicado el regidor, que ha añadido que la incorporación de mediciones en el centro urbano ofrecerá datos que sirvan para conocer cuál es la exposición a partículas en suspensión y contrastar cómo se va mejorando en distintas zonas de la ciudad.



"Estas medidas están enfocadas a la mejora medioambiental y a avanzar hacia una movilidad más sostenible en la ciudad", ha insistido el regidor, que ha aclarado que no se trata de prohibir la entrada a vehículos contaminantes en zonas restringidas, sino que es reducir el acceso de coches para bajar la contaminación y el ruido en el centro de la ciudad.



Según Salaya, "la intención del equipo de Gobierno no es hacer un círculo alrededor de la ciudad y limitar el acceso de ciertos vehículos... sino que es aumentar la zona de bajas emisiones con diversas actuaciones que irán reduciendo el acceso de vehículos a la zona".



Lo que ha quedado fuera de la ayuda es un conjunto de medidas tecnológicas que se planteaban como el cambio de sistema centralizado de tráfico, la ampliación del parking del Parque del Príncipe, priorización inteligente del transporte público y dos pasos de peatones inteligentes, todo ello conllevaba una inversión de 1.424.811 euros que no han sido aprobados de momento.



En el proyecto inicial también se propuso la ampliación y mejora del aparcamiento actual en superficie del Parque del Príncipe, conllevaría una inversión de 996.00 euros; la creación de un aparcamiento disuasorio en la entrada del polígono industrial de Las Capellanías, se llevaría 881.000 euros; y el de Pierre de Coubertin y la Ronda de la Pizarra, tendría una inversión de 580.000 euros, así como un servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas, que tendría una inversión de 286.000 euros.