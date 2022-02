Los sindicatos avalan imparcialidad de tribunales en procesos selectivos de la Diputación

Ep./Rd.

Los sindicatos GID, UGT, TECAE, CSIF y CCOO han firmado un escrito en el que afirman que los nombramientos de los tribunales de selección de la Diputación de Cáceres "cumplen con la normativa reguladora, por lo que la parte sindical, que vela por su respeto y transparencia, considera que sus miembros cuentan con la imparcialidad y profesionalidad exigible".



Con esta premisa, el Pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves en la institución provincial, con un único punto en el orden del día, ha rechazado la moción del PP que pedía medidas que garanticen la transparencia e imparcialidad en los procesos selectivos de personal, al entender que algunos miembros de los tribunales no cumplían la normativa para formar parte de ellos.



En la sesión plenaria se ha dado a conocer el escrito firmado por los sindicatos citados anteriormente en el que se especifica que las organizaciones sindicales participan en la elaboración de las bases que rigen los procesos de selección de personal, "llegando a un consenso tras un arduo y exigente trabajo previo a su aprobación, pudiendo aseverar que se cumplen los principios de mérito, capacidad e igualdad".



En el escrito también se recoge "que los nombramientos de los tribunales de selección cumplen con la normativa reguladora, por lo que la parte sindical, que vela por su respeto y transparencia, considera que sus miembros cuentan con la imparcialidad y profesionalidad exigible", tal y como informa la Diputación de Cáceres en una nota de prensa.



Además, el portavoz del Grupo Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina, ha dado a conocer las conclusiones del informe técnico solicitado en el que se apunta que "un funcionario de carrera que sea además concejal sí puede formar parte de un tribunal de selección siempre y cuando no ocupe cargo de elección o designación política en la administración que lo nombra como miembro del tribunal".



"Tampoco se pone en cuestión que sea especialista en la materia para la que se le ha nombrado y no concurran cualquiera de las causas de abstención que prevé el ordenamiento jurídico y ponga sobre él tacha de imparcialidad objetiva y subjetiva", añade el escrito.



Igualmente, Sánchez Cotrina ha informado que el funcionario de carrera ha presentado una demanda contra los dos diputados del Partido Popular que han verbalizado y expresado las acusaciones, "en defensa de su honor e integridad con el que poder defender sus derechos".



Del mismo modo, el funcionario también ha presentado su renuncia irrevocable a formar parte del tribunal aun no estando en ninguna causa de abstención en las recogidas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, tratando así de garantizar la tranquilidad y seguridad jurídica de todos los aspirantes al proceso.



Finalmente, tal y como anunció el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, en el pleno celebrado el 27 de enero, "los temas y epígrafes a desarrollar por los aspirantes, se seleccionarán por sorteo, garantizando su transparencia", ha sentenciado.