Anteproyecto Presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para 2022 asciende a 75 millones

Ep

El Ayuntamiento de Cáceres ha reducido su Presupuesto para 2022 en 3,9 millones de euros, según el anteproyecto presentado este martes que recoge unos gastos e ingresos de 75 millones frente a los 78,9 que se consignaron en el ejercicio de 2021. A las cuentas habría que incorporar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que podrían llegar a los 12 millones de euros así como la cofinanciación municipal de los diferentes proyectos.



El alcalde Luis Salaya y la concejala de Economía, María Ángeles Costa, han presentado las cuentas municipales que registran esa bajada principalmente porque el año pasado se acudió a una operación de crédito de 8 millones de euros para realizar varias inversiones en infraestructuras, y en 2022 no se consigna esta cantidad en el capítulo de gastos, por lo que se reduce el montante total.



Por impuestos directos se ingresarán 34,6 millones de euros, un 8,5% más que el año anterior, que proviene fundamentalmente al incremento en el IBI y el Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) ya que se recaudarán 2,5 millones más de IBI y 500.000 euros del impuesto de circulación. En concreto, del IBI se espera una recaudación de 25,1 millones frente a los 22,6 de 2021, y del impuesto de circulación se prevén unos ingresos de 4.609.660 euros.



Por impuestos indirectos se ingresan 4,2 millones de euros (un 16% menos) debido a una reducción en la partida contemplada en el ICIO, el impuesto de construcción. Por tasas y otros ingresos hay consignados 9,8 millones de euros, lo que supone una subida del 2% porque se recupera la tasa de terrazas, que quedó en suspenso en el 2021 por la pandemia.



En cuanto a transferencias corrientes se ingresarán 24,8 millones de euros (11% más) fundamentalmente por la transferencia del Estado que ha aumentado la cuantía destinada a la financiación local, mientras que por ingresos patrimoniales se prevén ingresos por valor de 560.000 euros, cantidad similar a 2021, sobre todo debido a concesiones y arrendamientos.



Este año no se ha incorporado ninguna cuantía por la venta de terrenos municipales, "lo que no significa que no se vayan a subastar parcelas", ha dicho Salaya, sino que "no se quiere condicionar la inversión en la ciudad a esta venta".



En el apartado de gastos, aumenta el dedicado al personal que asciende a 31,2 millones de euros, debido al incremento del 2% de los salarios de los funcionarios fijada por el Gobierno central, y por el reconocimiento de la carrera profesional, además de las contrataciones de diferentes planes de empleo como el Plan Reactiva de la Diputación de Cáceres.



Los gastos corrientes ascienden a más de 26 millones de euros, lo que supone un incremento del 4%, con el objetivo de mejorar servicios que se prestan a la ciudadanía como jardines, limpieza viaria, conservación de vías públicas o recogida de residuos, así como ayudas al turismo o al comercio. Los gastos financieros se mantienen en 63.000 euros.



Se seguirá reforzando la presencia de Cáceres en redes como la de ciudades de la Ruta de la Plata, Ciudades Saludables, etc. También crece la aportación a los organismos autónomos como el IMAS (7%), la Universidad Popular (5%), o el Instituto Municipal de Deportes (IMD), que aumenta un 14%. Se mantiene el fondo de contingencia en 20.000 euros.



INVERSIONES PROPIAS



Con respecto a las inversiones con fondos propios la partida será de 2,13 millones de euros que incluye, entre otras cuestiones, el millón de euros de los presupuestos participativos con las aportaciones de los colectivos vecinales; otros 90.000 euros para el derribo de la sede de Santa Lucía en Aldea Moret; 39.000 euros para la adecuación del refugio en San Blas; o 300.000 euros para la reparación de las cubiertas y los pabellones de la parte vieja del cementerio municipal.



También se contemplan 27.000 euros para mejorar la accesibilidad peatonal en el Parque del Príncipe por la entrada de la calle José Luis Cotallo, donde se retraerá la valla del recinto de la piscina municipal para construir un acerado que conecte el parque con la vía.



A estas inversiones hay que unirles las contempladas en los Planes de Recuperación que "supondrán una gran transformación de la ciudad", ha dicho Salaya, que ha calificado las cuentas municipales de "prudentes" porque se ajustan a la "realidad" y contribuirán a "estabilizar" la situación económica del ayuntamiento.



Por concejalías, la de Alcaldía contempla 7 millones de euros; Hacienda, Empresa, Comercio, Mercado, Contratación y Régimen Interior cuenta con un presupuesto de 21,1 millones; Fomento, Infraestructura, Servicios Públicos y Recursos Humanos, con 25,5 millones; Urbanismo y Patrimonio, 2,3 millones; Educación, Empleo, Seguridad y Accesibilidad gestionará 14,9 millones; Turismo y Desarrollo Tecnológico, 1,9 millones, y Participación Ciudadana contará con 1,3 millones.



Con la exposición del borrador a partir de este martes se inicia la tramitación de las cuentas municipales para 2022 que tendrá que recibir las aportaciones de las asociaciones vecinales y de los grupos para elaborar el documento definitivo.



El Gobierno local en minoría necesitará nuevamente los votos de parte de la oposición para sacar adelante los presupuestos. En los dos anteriores ejercicios Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores dieron su apoyo a las cuentas para conseguir así los 13 votos necesarios para su aprobación.



"Tenemos la puerta abierta a todo el mundo y confiemos en poder sacar las cuentas adelante y contar con Unidas Podemos", ha subrayado el regidor cacereño.