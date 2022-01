En FITUR, Cáceres se presenta aprovechando impacto de los rodajes para impulsar el turismo

La campaña 'Cáceres, ¡de cine!' se ha presentado este vienes en la Feria Internacional del Turismo en Mádrid y, el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, ha explicado que la propuesta de este año se ha enfocado en aprovechar y sacar rendimiento a los numerosos rodajes que ha acogido la ciudad para impulsar el turismo.

En este sentido, Salaya ha subrayado que "nos han dicho constantemente que no sabemos vender el gran patrimonio que tenemos y este era uno de los retos a los que nos enfrentábamos. En el pasado, quedó la sensación de que no habíamos hecho un esfuerzo suficiente por explicar los beneficios de los rodajes y con esta campaña creo que conseguiremos aprovechar el gran impacto y proyección que nos dan las series y películas que se han rodado en nuestras calles".

Concretamente, el vídeo promocional realizado por la directora María Pérez t con la música de Chloé Bird, recopila imágenes de las series y películas grabadas en Cáceres, mostrando la gran oferta monumental que ofrece la ciudad, "el buen resultado del vídeo es incuestionable porque gusta fuera y llama la atención del público que queremos atraer".

El primer edil ha añadido que "también porque ha cautivado y emocionado a los vecinos y vecinas y va a servir para que valoren aún más nuestro patrimonio y para que se alineen con la misión de difundir el valor de la ciudad".

Para Salaya, el objetivo principal de esta campaña es atraer un turismo familiar y ofrecer una forma diferente y entretenida de descubrir el patrimonio "buscando los escenarios y viendo en el móvil las escenas".

Durante la presentación ha tenido un protagonismo especial la serie 'La Casa del Dragón', rodada en la ciudad y que se estrenará este año, "la campaña está abierta y se tendrá que readaptar ya que el elemento principal aún no se ha emitido".

No obstante, el rodaje ya ha tenido un primer gran impacto "los amantes de la serie ya nos visitaron para intentar descubrir detalles del rodaje y conocer las localizaciones".

Ha afirmado que, a lo largo de "ese tiempo, estuvimos revisando páginas web especializadas y foros donde pudimos comprobar el impacto que estaba teniendo el rodaje para dar a conocer nuestra ciudad internacionalmente".

Finalmente, Salaya ha subrayado que "el otro día me decían que Cáceres no es Hollywood y yo respondí que obviamente no lo es, porque en Hollywood tienen que montar escenarios porque no disponen del tercer conjunto monumental más importante de Europa".

Y, el alcalde cacereño ha concluido señalando "imaginaos lo que habría hecho Hollywood si tuviese los escenarios naturales que tenemos en Cáceres".