PP pide ordenanza para regular apartamentos turísticos y dar seguridad jurídica al sector

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Cáceres va a presentar al Pleno ordinario de este jueves, día 20, una moción en la que pide que se redacte una ordenanza para regular la situación jurídica y fiscal de los apartamentos turísticos en la ciudad con el fin de "corregir desigualdades" respecto a otros establecimientos hoteleros.



El objetivo de esta propuesta no es limitar el número de este tipo de establecimientos en la ciudad, sino aclarar su situación fiscal en cuestiones como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o la tasa de basura y alcantarillado, entre otros asuntos.



Así lo ha explicado el portavoz 'popular', Rafael Mateos, que ha presentado este lunes en rueda de prensa la propuesta de su grupo con la que buscan "dar seguridad jurídica" y "mayor certeza" a los empresarios de apartamentos turísticos en la ciudad, que ven cómo algunos de los impuestos que pagan a las arcas municipales no están definidos de forma clara.



Mateos ha puesto como ejemplo que, mientras un hotel paga una única tasa de basura o alcantarillado por el conjunto de sus instalaciones, en el caso de un edificio de apartamentos turísticos, el empresario debe abonar una tasa por cada piso o vivienda, aunque todo el bloque esté dedicado a la actividad turística, por lo que al final paga más un bloque de apartamentos que un hotel aunque tenga menos habitaciones.



Asimismo, en el caso del IBI no se establece una categoría específica para los apartamentos turísticos, a los que se les tributa como si fuesen un hotel. "Los empresarios achacan que siempre se les aplica la fórmula jurídica más perjudicial para ellos por lo que quieren una regulación clara del sector y saber a qué normas tienen que atenerse a la hora de iniciar su actividad empresarial", ha explicado Mateos.



Cabe recordar que en la ciudad existen unos 300 apartamentos turísticos que ofrecen unas 1.000 plazas a visitantes y generan entre 200 y 250 puestos de trabajo directos. "Se trata de un sector de gran importancia que genera muchas oportunidades de negocio en la ciudad", ha apuntado Mateos, que espera que la moción sea apoyada por el resto de grupos municipales y pueda salir adelante.