El PP de Cáceres asegura que el mercadillo navideño en la Plaza Mayor "ha sido un fracaso"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, ha asegurado que el mercadillo navideño que se ha celebrado en la Plaza Mayor "ha sido un auténtico fracaso", y se ha hecho incumpliendo la ordenanza de venta ambulante que recogía que este mercado y el de Semana Santa se celebrarían en el Paseo de Cánovas.

Mateos cree que ha sido "un error" trasladar el mercado a la Plaza Mayor ya que la "inmensa mayoría" de los comerciantes eran contrarios a este traslado, al igual que gran parte de los grupos de la oposición.

Ha criticado, además, que este año a los comerciantes se les ha cobrado por conceptos que "nunca habían pagado" como un plus por tener un extra de luz, por establecer mesas, estanterías o vitrinas, y han tenido que trabajar más días para "ni siquiera ganar lo mismo que en su emplazamiento tradicional".

Por ello, ha criticado que se modificó su ubicación "sin criterio ninguno" ya que tradicionalmente se hacía en el Paseo de Cánovas y allí "ha funcionado relativamente bien" y "nunca ha habido quejas de las personas que instalaban sus puestos".

Mateos ha recordado que tanto el alcalde Luis Salaya como la concejala de Comercio, María Ángeles Costa, justificaron ese traslado para que el mercado contribuyera a dinamizar la navidad en la Plaza Mayor "por lo que querían utilizar a los empresarios como dinamizadores de la plaza para tapar su falta de capacidad para organizar eventos", ha dicho en una rueda de prensa.

Además, ha recordado que ese traslado se ha hecho "en un momento difícil" coincidiendo con las obras de peatonalización de la Gran Vía, principal acceso a la plaza desde el centro, por lo que la única forma de acceder a la zona era por la calle Pintores, "lo que ha provocado en algunos momentos colapsos de gente que quería ir a la plaza", fundamentalmente los primeros días de actividad coincidiendo con el Puente de la Constitución.

"Esto es un ejemplo de que Salaya vive de espaldas a los cacereños", ha recalcado el portavoz 'popular', que ha criticado al Ejecutivo local porque "no escucha ni a la oposición ni a los colectivos de la ciudad", ya que los comerciantes registraron una petición el día 29 de octubre para instalar el mercado en el Paseo de Cánovas como recoge la ordenanza de venta ambulante y, "a día de hoy", no se ha resuelto su petición y solo hay un oficio en el que se dice el 24 de noviembre que el único mercadillo será el de la Plaza Mayor.

Tras esto, el PP solicitó el 1 de diciembre por escrito una copia completa del expediente de la solicitud de los comerciales para instalarse en el Paseo de Cánovas y, aunque la ley dice que hay que tener esa documentación en los cinco días siguientes, "todavía no hemos obtenido copia de ese expediente completo", por lo que acusa al Gobierno local de estar "escondiendo información".

Por todo ello, ha acusado al Gobierno local de incumplir la ordenanza en vigor de venta ambulante al no permitir a los comerciantes instalar sus puestos en el Paseo de Cánovas, al tiempo que ha recordado que estas decisión no estaba motivada por la situación de pandemia ya que no ha habido restricciones sanitarias en esas fechas.

ORDENANZA DE VENTA AMBULANTE

Respecto a esa ordenanza de venta ambulante, el equipo de Gobierno lleva este jueves a la comisión una propuesta "con poca transparencia", ha dicho Mateos, para modificar el texto que se aprobó de forma inicial el pasado mes de septiembre, en cuyo borrador se contempla que tanto el mercadillo de Navidad como el de Semana Santa se celebrarán en el Paseo de Cánovas.

Lo que se pretende hacer ahora, según ha explicado el portavoz, es modificar esos dos artículos para trasladar los dos mercadillos a la Plaza Mayor, "y lo hace utilizando una alegación de hosteleros de la plaza".

Mateos ha pedido a Salaya que escuche a los "verdaderamente" afectados que son los comerciantes, y ha criticado que no se haya sopesado el hecho de que se celebre el mercado de Semana Santa en la Plaza Mayor, cuando por allí pasan la mayoría de las procesiones de la ciudad.

"Estamos asistiendo a un auténtico despropósito", ha advertido Mateos que ha avanzado que el PP va a votar en contra de estimar esa alegación y, si finalmente se aprueba, votará en contra de la ordenanza de venta ambulante porque se niega a trasladar el mercado navideño y de Semana Santa a la Plaza Mayor.