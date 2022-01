El PP en la Diputación de Cáceres califica 2021 de "mal año" para la provincia

Ep.



El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha calificado 2021 de "mal año" para la provincia debido al "mal gobierno" de la institución provincial, que no ha solucionado los problemas estructurales de la provincia, como el empleo o la pérdida de población, debido a una política "cada vez es más errática".



Sánchez Juliá ha realizado este miércoles un balance de la gestión del gobierno de la institución provincial, al cumplirse un año de la toma de posesión de Carlos Carlos como presidente. En la rueda de prensa ha criticado al equipo de gobierno "agotado" y "sin ilusión por esta provincia" porque "se ha dejado llevar por la inercia de la gestión del día a día pero sin afrontar los retos de futuro".



"Este año 2021 ha estado marcado por la recuperación de las viejas recetas socialistas: más deuda, más administración y más gasto superfluo", ha resaltado el portavoz 'popular', quien ha asegurado que la diputación cacereña se ha endeudado en 30 millones de euros, pero este dinero "no ha servido para incrementar la inversión o los servicios en los municipios de la provincia, si no para seguir manteniendo una administración sobredimensionada que invierte cada vez más en sí misma y menos en los municipios".



Así, los gastos de funcionamiento de la diputación se han incrementado un 8,5% este 2021, llegando a suponer el 53% del presupuesto, por lo que de cada 10 euros solo 4,7 se invierten en los pueblos de la provincia. "La gestión socialista está generando una gran bola de nieve, porque la diputación provincial está utilizando los remanentes de tesorería que anualmente se producen para financiar la gestión ordinaria en lugar de acciones extraordinarias", ha asegurado el portavoz, que ha puesto como ejemplo el plan 'Pueblos con futuro', que no ha llegado al 99% de los municipios.



En cuanto al área de infraestructuras, ha criticado la "escasa" ejecución de las inversiones que ronda el 40%, ya que el Plan Reactiva Obra Pública, aprobado en 2020 como medida de reactivación de la economía tras la pandemia, "acumula importantes retrasos", ha dicho, porque ni siquiera están redactados los proyectos y, además, el Plan Activa bianual 2021-2022 "sigue sin despegar".



RETO DEMOGRÁFICO



En cuanto al reto demográfico, el portavoz del PP ha recordado que en los últimos 10 años la provincia ha perdido casi 25.000 cacereños, ya que cada año 2.500 cacereños abandonan la provincia, mientras siguen "desapareciendo" políticas que incentiven el asentamiento en el mundo rural como las ayudas a la natalidad, el plan de rehabilitación de viviendas o las ayudas al sector empresarial, lo que provoca también el aumento del desempleo, que llega a los 32.000 parados en la provincia, de los que el 58,5% son mujeres.



Sánchez Juliá también ha criticado el "fracaso" de otros programas como el de exclusión financiera en el medio rural, el 'Diputación Desarrolla' o los bonos restauración que, con un presupuesto de 830.000 euros y una ayuda de 3.000 euros por establecimiento, solo han contado con 18 establecimientos adheridos en toda la provincia, lo que han supuesto 54.000 euros del total del presupuesto.



En relación al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei), el PP ha reivindicado un aumento de la plantilla en unos 60 bomberos, contando los que se van a jubilar este año, a los que habrá que sumar los necesarios para la apertura y puesta en funcionamiento de los futuros parques de Trujillo, Jarandilla y Guadalupe, un total de 75 (25 por parque), los cuales "aún no son una realidad".



OTRAS CUESTIONES



En relación a los "retrasos" de otros proyectos, Sánchez Juliá se ha referido al Centro de Estudios de la Casa Pereros, que se anunció para este curso y se abrirá el próximo; la Hospedería 'La Serrana' en Piornal, que se iba a abrir en 2021; el refugio de animales que "sigue sin funcionar", o el futuro del Hospital Virgen de la Montaña, que "lo han dejado en manos de la Junta sin que se haya vuelto a saber nada más".



"Lo dijimos y lo mantenemos, la Diputación de Cáceres se ha convertido en el cajero automático de la Junta de Extremadura", ha subrayado el portavoz 'popular', que ha recordado que más de 10 millones de euros se han destinado en 2021 a financiar las políticas de la Junta, en lugar de invertirlos en los ayuntamientos que "sufren el sectarismo del PSOE, ya que el 95% de las obras de emergencia van a ayuntamientos gobernados por los socialistas".



Respecto a otros incumplimientos, se ha referido a algunas mociones aprobadas en el Pleno de la institución provincial como la construcción de un embarcadero en Alcántara, la puesta en marcha de un plan de recuperación de servicios públicos en la comarca de La Jara, o la firma de un convenio para el arreglo de carreteras de las Confederaciones Hidrográficas, "acuerdos de los que nada se supo".



Finalmente, el PP ha recordado que hace un año le pidió al presidente de la institución provincial "humildad, diálogo y capacidad de consenso" y que se "librase de las ataduras e influencias externas de su partido y fuese el presidente de todos los municipios de la provincia". "Lamentamos que estas peticiones no hayan sido escuchadas, porque ha ido en detrimento de la provincia de Cáceres", ha concluido.