El proyecto 'Diputación Inclusiva' cierra un año repleto de actividades en la provincia

El proyecto 'Diputación Inclusiva', que ha puesto en marcha la Diputación de Cáceres, cierra un año repleto de actividades que han tenido lugar en las localidades de San Gil, Cáceres, Valencia de Alcántara o distintos enclaves del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, donde se han desarrollado acciones inclusivas de diversa índole.



En concreto, el Área de Políticas Sociales de la institución provincial ha trabajado de manera estrecha con el tejido asociativo del colectivo de personas con discapacidad para desarrollar este proyecto, que busca dar visibilidad y relevancia social a personas con discapacidad e impulsar el tejido asociativo inclusivo en la provincia.



Así pues, debido a la pandemia, este año se ha optado por realizar distintas actividades, en distintos enclaves, en lugar de un gran evento multitudinario en una sola localidad como acto central para cerrar el año, según informa la Institución provincial en una nota de prensa.



En ese sentido, la diputada del área, Amelia Molero Fragoso, ha destacado que "es necesario seguir trabajando y colaborar entre todas y todos para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad y dar voz a todas aquellas organizaciones, fundaciones y asociaciones que trabajan por los derechos de personas con algún tipo de discapacidad".



Así, junto a las Asociación de Discapacitados de las Villuercas (Asdivi), Asociación Síndrome Down Cáceres, Asociación para la Integración del Discapacitado de la Mancomunidad Sierra de San Pedro (Aidim), Asociación Placeat y distintas asociaciones de personas sin discapacidad de los territorios, se han desarrollado entre octubre y diciembre de 2021 acciones transversales de inclusión basadas en el ocio y entretenimiento, intercambio de experiencias o la formación en competencias digitales.



Por ejemplo, el proyecto 'Geoparque Inclusivo' se desarrolló del 27 de octubre al 17 de noviembre con el objeto de fomentar la sensibilización frente a distintos tipos de discapacidad y fomentar la convivencia y experiencia entre asociaciones de personas con y sin discapacidad de la comarca. Se plantearon 5 días de encuentro a través de excursiones a distintos recursos y geositios del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara.



Con la asociación Down Cáceres se desarrolló el proyecto 'Baloncesto I(nc)lusión', una actividad realizada junto a el Club Sagrado Corazón, con la que se ha buscado mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con Síndrome de Down y favorecer su inclusión a través de la actividad deportiva. La actividad tuvo lugar el pasado 19 de diciembre en el Pabellón Multiusos de Cáceres.



Mientras, en Valencia de Alcántara, a comienzos de diciembre, se celebró una actividad con la asociación Aidim con el objetivo de visibilizar la diversidad a través del ocio y entretenimiento con actividades deportivas, de animación, musicales y socioculturales tales como hockey, juego de las anillas, exposición artesanal, zona de realidad vitual o castillo hinchable.



Finalmente, en San Gil, el pasado 11 de diciembre se celebró una jornada en colaboración con la organización de Placeat Plena Inclusión. Se plantearon como un espacio de convivencia entre personas jóvenes y mayores, con y sin discapacidad, que realizaron actividades lúdicas, deportivas, educativas y de sensibilización.



Finalmente, una de estas propuestas fue el taller 'Nos digitalizamos juntos', en el que personas con discapacidad intelectual y personas mayores se juntaron para aprender y practicar nuevas tecnologías; o la gymkana de juegos con la temática del reciclaje y la protección y cuidado del medio ambiente.