PSOE, Unidas Podemos y Amores rechazan debatir en el Pleno de Cáceres el caso de Licerán

Los concejales del PSOE, Unidas Podemos y el edil no adscrito Teófilo Amores han rechazado la urgencia de una moción presentada por el PP al Pleno ordinario en la que se pedía que se debatieran los hechos ocurridos esta semana en el seno del Gobierno local tras conocerse que la Policía Local ha sancionado al hasta ahora portavoz y concejal de Tráfico, Andrés Licerán, por conducir su vehículo sin seguro y sin pasar la ITV.

En la sesión ordinaria de este mes de diciembre, que ha durado menos de una hora, los concejales del PP, Ciudadanos y los no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz han apoyado la urgencia, que no ha salido adelante por la mayoría del resto de concejales, por lo que no se ha llegado a debatir.

Previamente, el portavoz del PP, Rafael Mateos, justificaba la presentación de la moción por los hechos acaecidos que "han motivado la repulsa de la inmensa mayoría de los ciudadanos de Cáceres", ha dicho.

No obstante, ha defendido la "dificultad" que tiene hoy en día ser cargo público pero también ha puesto en valor "la necesidad de mantener la ejemplaridad" y defender la "propia actividad política".

"Por lo tanto, ante un error voluntario o involuntario, tiene que venir una consecuencia", ha señalado Mateos, que ha vuelto a pedir la dimisión de Andrés Licerán de todos sus cargos, algo que reiteraba en declaraciones a los medios antes de comenzar el Pleno.

Ya en la sesión, el alcalde Luis Salaya ha tomado la palabra para explicar que el propio Licerán solicitó ayer su renuncia al acta de concejal que no fue aceptada por el "buen trabajo" que realiza en muchas áreas municipales, por lo que solo renunciará a la portavocía del Gobierno local y a las competencias en materia de Seguridad, que incluyen las responsabilidades de Tráfico y Policía Local, los ámbitos en los que se han producido los hechos.

Por ello, ha pedido al PP que retirara la propuesta de moción y, en caso de que no fuera así que se rechazara la urgencia porque "esto cruza ya la búsqueda de responsabilidades políticas y pasa a buscar el escarnio público que aporta poco a una vida política sana", ha subrayado el alcalde.

En cambio, Mateos ha reiterado que en todo este asunto "se ha faltado a la verdad" porque "lo que en un principio era un mero despiste de unos días o de unos meses se ha convertido en estar más de un año sin el seguro obligatorio".

Por ese motivo, según el PP, Andrés Licerán "no solo está incapacitado para ser concejal de la Policía Local, sino que debe abandonar su cargo de concejal".

El portavoz 'popular' cree que la remodelación de Gobierno realizada por Salaya, en la que aparta a Licerán de las responsabilidades de la portavocía y de la Concejalía de Seguridad, "llega tarde" y "es insuficiente".