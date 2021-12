Ayuntamiento Cáceres buscará alternativas para uso suelo del estadio Príncipe Felipe

Ep

La Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cáceres ha dejado sobre la mesa para su estudio la petición del Club Polideportivo Cacereño sobre las condiciones de uso del suelo del estadio Príncipe Felipe, una petición del club verdinegro que quiere usar el espacio para otras actividades no meramente deportivas con el objetivo de ingresar recursos que saneen su situación económica.

El club había realizado esta petición en febrero de 2020 y el Gobierno local lo ha llevado a la citada comisión este jueves, donde la oposición ha pedido que se estudie el asunto, que, en principio, iba a ser rechazado por el Gobierno local.

Así, el PP ha aplaudido que se busquen alternativas ya que desde que se firmó el contrato las circunstancias han cambiado, y también las necesidades el club. "Hemos propuesto que el punto se quedara sobre la mesa, para que se busquen soluciones alternativas que satisfagan las pretensiones del CP Cacereño en lugar de limitarse a desestimar la solicitud de la entidad deportiva amparándose en el informe de los técnicos", ha dicho el portavoz 'popular', Rafael Mateos.

Mateos ha recordado que el contrato se firmó hace 45 años, "tiempo en el que las circunstancias han cambiado mucho y posiblemente haya cuestiones de interés público que motiven su modificación".

"Un asunto como este que afecta a un Club señero en la ciudad no puede quedar así, en un 'no', sin buscar soluciones para sanear su economía, como ellos han demandado, y hemos conseguido dejarlo encima de la mesa para que el Gobierno busque alternativas", ha concluido Mateos.

ALCÁNTARA Y DÍAZ

En parecidos términos, se han pronunciado los concejales no adscrito Francisco Alcántara y Mar Díaz, quienes han señalado que la petición del CP Cacereño es una medida compensatorio por el ahorro que ha supuesto para el ayuntamiento el manteniminento de un estadio deportivo municipal que debería haber construido, "como ocurre en otras localidades del entorno".

Así, Alcántara y Díaz se han mostrado a favor de la liberación de las cláusulas resolutorias del contrato de enajenación del terreno del CP Cacereño, y han criticado que "el equipo de Gobierno lo haya llevado a la comisión de Desarrollo Urbano y después hayan tenido que dejarlo sobre la mesa al ver que no iba a salir adelante".

Ambos ediles han recordado que en estos terrenos también hay una parcela que el CP Cacereño donó para que el Ayuntamiento hiciera una Escuela Municipal de Deportes, "que es quien debe promocionar el deporte en la ciudad", y "el Ayuntamiento no ha cumplido este compromiso, de ahí que nos parezca lógico que ese terreno igualmente revierta a la sociedad anónima deportiva", han incidido.

Alcántara y Díaz han criticado que no es la primera vez que el equipo de Gobierno tiene que dar marcha atrás al ver que un asunto no va a salir adelante como ellos preveían, "y no acaban de darse cuenta de que gobiernan en minoría, por lo que es necesario llegar a acuerdos y evitar situaciones como ésta".

Y, ha concluido que "la solución no es decirles que no estamos de acuerdo, sino que hay que buscar soluciones reales. Hay razones de interés público para la liberación de las cargas, que no menoscaban ni el interés del Ayuntamiento ni de otros clubes de la ciudad".