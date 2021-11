Investigados dos vecinos de Logrosán por simular un robo con fuerza para estafar al seguro

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Logrosán (Cáceres), han investigado a un hombre y a una mujer, vecinos de esta localidad, tras simular haber sido víctimas de un robo en el interior de su vivienda y denunciar la sustracción de varias armas de fuego además de otros objetos.



En concreto, la experiencia de los agentes investigadores los llevó a averiguar que tales hechos no habían ocurrido, habiendo simulado el robo para, entre otras cosas, poder estafar a la compañía de seguros.



De esta forma, tanto el denunciante como su esposa, han sido investigados como supuestos autores de un delito de simulación de delito, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.



La investigación se inició a principios del mes de noviembre cuando un hombre se personó en el Puesto de la Guardia Civil de Logrosán "muy sofocado y nervioso", manifestando haber sido víctima de un robo en el interior de su domicilio mientras él, su esposa y sus hijos menores de edad se encontraban durmiendo.



Entre los objetos supuestamente sustraídos, se encontraban tres armas de fuego, además de un ordenador portátil y una videoconsola, por lo que la primera medida adoptada por los agentes fue la de custodiar la vivienda a efectos de que nadie entrara en la misma permitiendo así la recogida de huellas o pruebas que pudieran esclarecer lo ocurrido.



Durante la toma de declaración del denunciante, el instructor de las diligencias comenzó a notar varias conjeturas que parecían no encajar con el perfil de un robo en una vivienda, ni de que la persona denunciante estuviese siendo víctima real de tal delito, además, la primera inspección ocular realizada en el lugar de los hechos, no permitió obtener ningún indicio sobre el supuesto robo.



Además, durante la interposición de la denuncia, los agentes se percataron de distintas señales que el denunciante y su mujer se realizaban para tratar de declarar sin contradecirse mutuamente, ante lo cual fueron advertidos, en varias ocasiones, de las posibles consecuencias penales y policiales que podrían darse si se demostrara que los hechos denunciados no eran ciertos.



Asimismo, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Trujillo (Cáceres), acudieron para realizar una nueva inspección ocular de la vivienda.



Junto con el instructor de las diligencias, se entrevistaron nuevamente con los denunciantes, siendo en ese momento cuando la mujer acabó reconociendo que tenían problemas económicos y que la denuncia la habían presentado con la intención de estafar al seguro, además de para justificar que su marido ya no tenía las armas en su poder al habérselas entregado a otro hombre, hacía tres años, para saldar una deuda contraída tras la compra de droga.



En la vivienda se encontraron, además, tanto el ordenador como la videoconsola cuya sustracción habían denunciado. En base a todo ello, tanto el hombre como la mujer, han sido investigados como supuestos autores de un delito de simulación de delito, entregándose las diligencias instruidas ante la autoridad judicial en Logrosán.



Finalmente, al hombre le fueron intervenidas, de manera cautelar, otra escopeta y un rifle, dando traslado de ello a la Delegación de Gobierno a efectos de una eventual retirada del permiso de armas.