Diputación Cáceres edita guía para que municipios sepan atender víctimas violencia género

La Diputación de Cáceres ha editado diverso material con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, como una guía de recursos que se enviará a los ayuntamientos para saber cómo acompañar a las víctimas de violencia machista.



Además, el Pleno ordinario de noviembre, que se ha celebrado este jueves, ha aprobado una declaración institucional consensuada por los tres grupos políticos con representación de la institución provincial (PSOE, PP y Ciudadanos), en la que se expresa el compromiso de unión en la lucha contra esta lacra social.



La diputada de Políticas Sociales e Igualdad, Amelia Molero, ha insistido en una rueda de prensa previa a la sesión plenaria en que, la lucha contra la violencia machista no es solo el 25 de noviembre sino "cada día", ya que "no hay que resignarse a normalizar" una situación como la que viven muchas mujeres.



Así, ha recordado las cifras "tan crudas" como las 1.118 mujeres asesinadas desde 2003 junto a los 44 niños y niñas, víctimas de la violencia vicaria. Y solo en este año, son ya 37 las mujeres asesinadas a las que se suman 5 niños.



"Detrás de cada cifra hay una mujer asesinada, hay unos padres destrozados, unos hijos destrozados, unas familias rotas, unos amigos rotos", ha recalcado la diputada, que ha insistido en el "firme compromiso" de la Diputación para avanzar en las políticas de igualdad, clave para terminar contra la violencia de género, al tiempo que ha recalcado que "no se puede permitir el negacionismo de muchos", tal y como queda expresado en el manifiesto.



Molero ha recordado que la institución provincial ha sacado este año un nuevo Plan de Igualdad, actualizando y adaptando el anterior a las nuevas circunstancias, así como un nuevo protocolo de acoso en el que se está también trabajando.



Además, se ha remitido a todos los ayuntamientos de la provincia unas agendas acompañadas de una guía de recursos, de modo que les sea de ayuda a la hora de acompañar o asesorar a alguna mujer víctima de violencia, "que sepan hacia donde las pueden dirigir, o qué cauces seguir".



En este sentido ha reiterado la importancia de luchar y trabajar todos juntos, "con los ayuntamientos y con las asociaciones civiles, saber qué hacen, qué reivindican, porque son la voz de las mujeres en la calle".



Por último, tal como se expresa en el manifiesto, ha apuntado a la necesidad de seguir trabajando para conseguir presupuesto, como se va a conseguir a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se contempla como uno de los ejes prioritarios la lucha contra la violencia contra la mujer, "porque sabemos que para poner en marcha políticas se necesita presupuesto", ha concluido.