Las obras del centro WAY Cáceres comenzarán en el primer trimestre de 2022

La empresa Kronos, promotora del centro comercial y de ocio WAY Cáceres, tiene previsto comenzar las obras en el primer trimestre de 2022 tras haber recibido la aprobación definitiva del programa de ejecución del Ayuntamiento de Cáceres.

El proyecto, ubicado en el acceso a la ciudad desde la A-66, contará con una inversión de 35 millones de euros y prevé generar un total de 500 empleos. El centro tendrá oferta comercial pero también de ocio con restaurantes, salas de cine con tecnología de última generación y más de 1.200 butacas, la primera superficie de escalada de Extremadura y una zona reservada para la práctica del skate, entre otros.

Así, la primera fase de ejecución del proyecto se llevará a cabo en el primer trimestre de 2022 con las obras de urbanización, que serán ejecutadas por la empresa local de construcción Anglosan. Las obras de urbanización se podrán solapar con las de edificación con el objetivo de que los cacereños puedan disfrutar de este nuevo espacio en el primer trimestre de 2023, según ha informado la promotora.

Se trata de un espacio de nueva generación que apuesta por el diseño, la sostenibilidad y la innovación, en el que cada visitante podrá disfrutar de una experiencia a medida gracias a la completa oferta comercial (moda, deportes, bricolaje) junto con un importante espacio dedicado al ocio y restauración.

En este sentido, WAY Cáceres contará con grandes operadores de ocio con los últimos conceptos de entretenimiento y con las principales cadenas de restauración nacionales, además de la presencia de operadores locales.

Entre los operadores ya confirmados destaca Decathlon, con una superficie de 3.000 metros cuadrados. Savills AN será la empresa encargada de la gestión de la comercialización de sus 25.000 metros cuadrados de superficie comercial alquilable.

Para Saïd Hejal, CEO & Socio fundador de Kronos el propósito "es mejorar la vida de los cacereños". "Con este proyecto queremos contribuir a complementar la oferta de comercio y ocio de Cáceres, una ciudad que consideramos que tiene un gran potencial y con cuyo desarrollo económico estamos comprometidos", ha señalado.

"Queremos que WAY Cáceres sea una experiencia única para toda la familia y especialmente para los jóvenes, así como un espacio icónico de la ciudad desde un punto de vista arquitectónico, garantizando los más altos estándares de calidad, sostenibilidad e integración con el entorno", ha añadido.

CINE, ESCALADA, SKATE

Dentro de la oferta de ocio, WAY Cáceres será un espacio pensado para los jóvenes y las familias con una potente oferta de restauración y ocio que incluirá una de las salas multicines más modernas de España, - con siete salas de cine con tecnología de última generación y más de 1.200 butacas -, además se estrenará la primera superficie de escalada de Extremadura, y una zona reservada para la práctica del skate.

WAY Cáceres es el tercer proyecto de retail de Kronos en España en el que se invierten 35 millones de euros y se generarán 500 empleos directos e indirectos. Kronos cuenta con otros dos proyectos: WAY Dos Hermanas, el espacio comercial ubicado en la localidad sevillana que celebró su primer aniversario el pasado mes de octubre; y WAY Ourense, que se encuentra en desarrollo.

En total, los tres espacios representan una inversión aproximada conjunta de más de 120 millones de euros para una superficie comercial total de 91.700 metros cuadrados