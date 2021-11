El número de muertes por tráfico en la provincia de Cáceres asciende a 10

Ep.



El número de víctimas mortales en accidentes de tráfico producidos en las carretas de la provincia de Cáceres asciende en lo que va de año a 10 personas, la misma cifra que en 2020, aunque los accidentes han aumentado hasta 420, frente a los 333 del año pasado, y crecen también los siniestros en vías urbanas con atropellos de peatones y ciclistas.



En cuanto a las personas que resultaron heridas graves son 62 frente a las 61 del año pasado y con heridas leves se han contabilizado 498, cuando en 2020 fueron 357. En accidentes con peatones se han producido hasta ahora 56 siniestros, frente a los 35 de 2020, con el resultado de dos fallecidos, cuando el año pasado solo una persona murió al ser atropellada.



Así, 14 peatones han resultado con heridas graves, según los datos recogidos hasta el 21 de noviembre, cuando el año pasado en el mismo periodo fueron 6 las víctimas graves. Heridos leves se han contabilizado 33 este año y 27 en 2020.



En comparación entre el año 2019 y 2020, los accidentes se redujeron debido al menor número de desplazamientos por las restricciones de movilidad decretadas por la pandemia, ya que en todo el año pasado se registraron 378 accidentes de tráfico frente a los 531 del año anterior, y se produjeron 13 víctimas mortales frente a las 16 de 2019.



Los datos los ha dado a conocer este martes la jefa provincial de Tráfico de Cáceres, Cristina Redondo, que ha confirmado la tendencia a aumentar el número de accidentes en vías urbanas, por lo que ha aplaudido la nueva normativa que reduce la velocidad a 30 kilómetros hora, ya que contribuye a "tener un tráfico calmado" y a reducir los siniestros, especialmente en los que se ven involucrados peatones y ciclistas.



"Es necesario que extrememos la precaución y no tengamos que aumentar las cifras", ha dicho Redondo, que ha pedido "prudencia" para todos los usuarios de las vías en general, tanto conductores como viandantes o utilitarios de los vehículos de movilidad personal como patinetes o bicis.



Redondo ha incidido en que "la lucha" de la Dirección General de Tráfico (DGT) está ahora en las vías urbanas y, sobre todo, en defender a los más vulnerables como niños, personas mayores o ciclistas que "están muy sujetos a que una velocidad excesiva o cualquier otro accidente les afecte de forma muy grave".



Junto a Redondo también ha participado en el minuto de silencio por las víctimas de tráfico el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, que han leído un manifiesto por el Día Mundial de las Víctimas de Tráfico, en la puerta de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres.



García ha incidido en que "es un día necesario" porque las víctimas de tráfico siguen siendo un dato importante en el país y el objetivo es conseguir cero víctimas "porque no solo son las personas que fallecen sino que las situaciones familiares son muy dolorosas y hay que seguir luchando para que esto no suceda".



CARRETERAS PELIGROSAS



En cuanto a las carreteras que registran más siniestros de tráfico en la provincia, Redondo ha recalcado que "no hay ninguna principalmente peligrosa", pero sí hay más accidentes en aquella que registran un mayor flujo de tráfico como la EX-206, de Cáceres a Villanueva de la Serena y conocida como la carreteras de 'Las Torres', o la EX-203, que va de Plasencia al límite de provincia de Ávila por Jaraíz de la Vera.



Donde sí se pone especial atención en la mejora de aquellos puntos en los que se producen más accidentes para "ver si existen una causa que pueda ser subsanada para eliminar los accidentes", ha indicado Redondo en declaraciones a los medios.



Además se mejora también la circulación con la instalación de "cruces inteligentes" como el de la EX-370, que une Plasencia con Pozuelo de Zarzón, además de trabajar en la señalización en las vías y tramos en los que se avisa de la presencia de ciclistas.