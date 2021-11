Cs se abstendrá en la votación de los Presupuestos de la Diputación de Cáceres

Ep.

El diputado de Ciudadanos (Cs), Ñete Bohigas, se abstendrá en la votación de los Presupuestos de la Diputación de Cáceres para 2022, que se debatirán este martes en un Pleno extraordinario. Será la primera vez que la formación naranja no apoya expresamente las cuentas de la institución desde que entró en la corporación provincial en esta legislatura, ya que votó a favor en los dos anteriores ejercicios.



Su abstención viene motivada porque "hasta ahora" no ha conseguido que el equipo de Gobierno incluya en sus cuentas anuales las propuestas que ha planteado el diputado de Cs, mientras que en los dos anteriores presupuestos sí se incluyeron y "se han cumplido", ha dicho Bohigas en declaraciones a Europa Press.



En esta ocasión, Cs ha planteado tres propuestas muy concretas relacionadas con las mejoras de infraestructuras en Cáceres capital y en dos municipios de la provincia pero, de momento, no han sido recogidas por el equipo de Gobierno. No obstante, Bohigas ha asegurado que intentará llegar a un acuerdo "hasta última hora" para que se tengan en cuenta sus peticiones porque la política "debe ser propositiva", ha dicho.



"He presentado tres propuesta que, de momento, no están negro sobre blanco pero pueden incorporarse al presupuesto a lo largo del ejercicio", ha señalado el diputado, que deja la puerta abierta a que se llegue a un acuerdo para que se recojan sus propuestas.



A la pregunta de por qué este año no se han tenido en cuenta sus reivindicaciones, Bohigas cree que puede ser porque no se tengan tantos fondos como en el ejercicio pasado cuando se acudió a una operación de crédito, pero ha insistido en que "no" se resigna a que no se incluyan sus aportaciones a lo largo del año 2022.



"Creo que la inmensa mayoría de los cacereños quiere que nos pongamos de acuerdo y esa es la manera de hacer política que yo defiendo", ha dicho el portavoz de Cs en la diputación cacereña, que ha asegurado que su intención es contribuir al desarrollo económico y social de la provincia.



Para ello, Cs planteó algunas peticiones en los presupuestos de 2021 y 2020 como mejorar el área de autocaravanas en el edificio Valhondo, "que se va a hacer", los campos de fútbol de césped artificial en el complejo El Cuartillo, el albergue en Navalmoral de la Mata, y otras infraestructuras en localidades como Miajadas que están en vías de resolución.