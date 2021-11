Ep.



El PP votará en contra de los Presupuestos de la Diputación de Cáceres para 2022, que se debatirán en un Pleno extraordinario este martes día 23, porque es "un mal presupuesto que abandona a los municipios, que no lucha contra el desempleo y que no lucha contra la despoblación".



Así lo ha anunciado el portavoz de los 'populares' en la institución provincial, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha reprochado al equipo de Gobierno la falta de diálogo, ya que no ha incluido las propuestas presentadas por el PP en las cuentas provinciales, y porque "seguirá siendo el cajero automático de la Junta de Extremadura" al ayudar en la financiación de programas de competencia regional.



"No vamos a ser cómplices de unas cuentas que van a seguir condenando a la provincia de Cáceres, ni de unas políticas erráticas que no cuentan ni con proyecto ni con ilusión", ha aseverado Sánchez Juliá, que considera que el Gobierno provincial está "sin pulso".



El PP considera que los presupuestos, que saldrán adelante debido a la mayoría del PSOE, "son malos sin paliativos", ya que cuentan con un recorte de más de un 4%; destina más de la mitad de sus recursos en la organización de la institución; recorta en planes de empleo e "incumple los acuerdos del pleno de la corporación", al no incluir algunas mociones del PP que salieron adelante como el plan de recuperación de servicios públicos en la comarca de La Jara, el embarcadero de Alcántara y la mejora de caminos de la CHT.



"Pese a esta valoración, la voluntad del Grupo Popular siempre ha sido el diálogo y la propuesta", ha dicho el portavoz, que ha añadido que no ha habido "respuesta alguna" por parte del Ejecutivo provincial a las propuestas de incluir un plan de ayudas a la natalidad; ayudas a la rehabilitación; reducción de cofinanciaciones a los municipios; apoyo empresarial; planes de empleo local, o ayudas de gasto corriente a los ayuntamientos para paliar la subida de la luz, entre otros.



Sánchez Juliá ha reiterado este lunes en una rueda de prensa que las "prioridades" de la provincia deben plasmarse en los presupuestos y no estar a expensas de los remanentes de tesorería que se van incorporando a lo largo del ejercicio presupuestario.



"Estamos totalmente implicados en la defensa de la provincia de Cáceres ante el abandono y discriminación de las políticas del PSOE hacia nuestra provincia, y si el Gobierno socialista de la Diputación de Cáceres está cada vez más encerrado en su hoja de ruta en lugar de buscar aliados y alianzas para sacar adelante a nuestra provincia, que no cuenten con el Grupo Popular para seguir condenando a nuestros pueblos y ciudades", ha concluido.