Ayuntamiento Cáceres ofrece apoyo residencial y profesional para mujeres vulnerables

El Ayuntamiento de Cáceres pondrá en marcha un nuevo recurso para mujeres víctimas de violencia de género y en situación de vulnerabilidad, enmarcado en la estrategia Edusi con un presupuesto de 403.500 euros. Se trata del proyecto 'Housing First' cuyo objetivo es proporcionar un apoyo residencial y profesional que facilite la recuperación de mujeres vulnerables que se encuentren sin hogar.



El proyecto 'Housing First' consiste en la adquisición de dos viviendas por un importe de 177.000 euros, y la restauración de una tercera vivienda de propiedad municipal, para ponerlas a disposición de mujeres en situación de vulnerabilidad, fundamentalmente mujeres víctimas de violencia de género.



La adecuación de las viviendas ha salido a licitación y el proyecto se iniciará en tres meses con el objetivo de ofrecer viviendas de media-larga estancia a mujeres en situación de vulnerabilidad social y dotarlas de un hogar, un espacio seguro y unos apoyos para que puedan recuperar su vida.



Así lo ha indicado la concejala de la Mujer, María José Pulido, que ha presentado este martes este nuevo recurso así como los actos del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Pulido ha estado acompañada de Miriam López, educadora social del Instituto Municipal de Asuntos Sociales; y Marta Mogedano y Rosa Ceballos, de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género del IMAS.



Pulido ha detallado los datos del Punto de Atención Psicológica, donde se está atendiendo a 50 mujeres, la mayoría de las cuales no convive con su agresor, "pero más de la mitad han aguantado la violencia durante 10 ó 20 años", ha dicho.



La mayoría de las mujeres atendidas tienen entre 20 y 60 años; dos tercios tiene hijos y más de la mitad tiene estudios de bachillerato, FP o universitarios, "lo que nos tiene que llevar a comprender que debemos acabar con los estereotipos porque la violencia atañe a todas por igual y ninguna estamos libre de ella", ha subrayado la concejala.



Por ello, el ayuntamiento cacereño aborda este 25N para "reclamar el derecho de las mujeres a vivir libremente" y con la organización de una serie de actos como la entrega de premios y reconocimientos, talleres, instalaciones de 'puntos violeta' y jornadas de puertas abiertas en centros educativos, entre otras actividades.



PREMIO A MARÍA FÉLIX TENA



Por ejemplo, estaba previsto la entrega del premio 25N, acordado en el Consejo Sectorial de la Mujer, a María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en reconocimiento por su labor a favor de la lucha contra la violencia de género. Al no estar en Cáceres ese día, se llevará a cabo el 10 de diciembre, y también se entregarán los premios del II Concurso de Audiovisuales por la Igualdad y contra las Violencias Machistas.



Los actos acordados en el Consejo Sectorial de la Mujer se iniciarán el día 20, con un taller de igualdad, relaciones igualitarias y ciberviolencia, en el Espacio para la Creación Joven (ECJ), enmarcado en la jornada de puertas abiertas del Día Universal de la Infancia.



El día 23 se celebrará la jornada 'Construyendo Igualdad' en el CEIP Castra Caecilia; y el día 24, se instalará un 'punto violeta' en la Facultad del Profesorado de la UEx, en el marco de la mesa redonda 'No es amor', según ha detallado la técnica de proyectos del IMAS, Marta Mogedano.



El jueves día 25 tendrá lugar el acto institucional a las 12,00 horas en la puerta del edificio consistorial, con la lectura del manifiesto elaborado por el Consejo Sectorial de la Mujer de Cáceres. Allí se guardará un minuto de silencio y se llevará a cabo una representación simbólica con la colaboración del ciclo superior de Promoción de la Igualdad IES Al Qázeres.



Además, ese día el 'punto violeta' estará instalado en la Plaza Mayor entre las 11,00 y las 13,00 horas. Y la empresa Talher expondrá una mesa de sensibilización y hará entrega de plantas. También habrá una manifestación convocada por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad a las 18,30 horas.



Ya el viernes día 26, se colabora en la presentación del libro 'Alegria' de Miguel Ángel Carmona del Barco en el Colegio de Arquitectos; y el día 27 habrá otro 'punto violeta' en el Festival de la Cooperación Internacional de Extremadura, COOP 2021, en el edificio Valhondo. En dicho edificio se puede visitar la exposición 'Mujeres de Mundo' de Cruz Roja' hasta el 26 de noviembre.



PLAN DE IGUALDAD Y CAMPAÑAS



En cuanto a las actuaciones en las que se está trabajando desde la Oficina de Igualdad, Mogedano ha detallado que está en fase de valoración el segundo Plan de Igualdad, y dentro de los fondos del Pacto de Estado 2022 se está desarrollando el programa de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, que incluye un servicio de fisioterapia, un taller de formación de hábitos saludables y un taller de cocina saludable, además una campaña de sensibilización en medios de comunicación.



Asimismo, se está llevando a cabo hasta diciembre esta campaña de sensibilización en las marquesinas de los autobuses con el lema 'Cáceres contra las violencias machistas'; el II Concurso de Audiovisuales por la Igualdad y contra la Violencia Machista, cuyo plazo de entrega de los trabajos es hasta el 30 noviembre; y también la campaña 'Construyendo Igualdad', con los calendarios violetas que se han distribuido en los centros educativos.



"Desde el Ayuntamiento trabajamos todo el año para estar al lado de las mujeres, y queremos generar confianza para que sientan que no están solas y que existe una red de apoyo de profesionales en todos los ámbitos, y de distintas administraciones", ha destacado la concejala de la Mujer, que ha insistido en que "la sociedad debe ser más comprensiva con las víctimas e implacable con los maltratadores".