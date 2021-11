El Ayuntamiento de Cáceres reclamará a Subus unos 280.000 euros

Ep.

La Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Cáceres ha conocido en su reunión de este viernes dos resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana que dan la razón al Consistorio cacereño en la reclamación interpuesta en concepto del IVA repercutido por la empresa Subus Grupo de Transporte en los periodos de liquidación de octubre a diciembre de 2016 y de enero a octubre de 2017, que ronda los 280.000 euros.

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha explicado que en estos meses la empresa Subus, facturó con IVA al Ayuntamiento de Cáceres en concepto de la entrega a cuenta de la subvención al déficit de la explotación anual de la concesión, "cuestión que fue reclamada para su devolución porque entendíamos que no debía repercutirse el IVA y el tribunal nos ha dado la razón".

Ahora, el Tribunal valenciano ha acordado estimar la reclamación en la que se alegaba que no se podía repercutir el IVA, "ya que esta subvención no se trata de una subvención al precio del billete, si no que el Ayuntamiento lo que subvenciona es el déficit anual que resulta de la explotación".

"Una vez estimado el recurso, vamos a reclamar a la Agencia Tributaria el abono de ese IVA repercutido, que entre las dos resoluciones alcanza un importe que ronda los 280.000 euros", ha concluido Licerán.

Contra esta resolución la empresa puede interponer contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.