Pulido recrimina a Feafes su gestión en Cáceres: "peor no se pueden hacer las cosas"

La concejala de Asuntos Sociales de Cáceres, María José Pulido, ha recriminado a Feafes la gestión del recurso de salud mental en la ciudad que ha derivado en el impago de las nóminas a los trabajadores, una "mala prestación del servicio a los usuarios" y deudas con los proveedores de servicios. "Peor no se pueden hacer las cosas", ha espetado la responsable municipal.



Pulido ha valorado que la Junta de Extremadura haya resuelto el contrato con Feafes y celebra que el recurso se quede en la ciudad para seguir atendiendo a los usuarios, al tiempo que ha pedido que "los trabajadores que estaban en el convenio con Feafes continúen trabajando" con la nueva empresa.



"Nosotros desde el ayuntamiento hemos defendido que el recurso se quede en la ciudad y que se mantenga a los trabajadores que ya estaban contratados en el convenio de Feafes", ha dicho la concejala, que reconoce que se trata de un "asunto complejo y complicado", y ha señalado que la Junta "ha hecho innumerables esfuerzos para no dejar sin el servicio a las personas que tienen trastornos mentales y que son atendidos en este recurso, para que no haya desarraigo de estas personas y puedan seguir en Cáceres".



En este sentido, ha recordado que se han intentado varias soluciones que no han podido salir adelante porque Feafes tiene una deuda "importantísima", por lo que "es muy difícil" que una organización se haga cargo del recurso con esa deuda.



"Al final, creo que hay una solución y nos parece bien y lo que me gusta recordar es que todos somos damnificados de esa mala gestión de Feafes, tanto el ayuntamiento como la Junta", ha señalado a preguntas de los medios sobre ese asunto tras una rueda de prensa en la que se ha presentado un nuevo programa de empleo e inserción social.



TERRENO MUNICIPAL, EDIFICIO DE FEAFES



Pulido ha recordado también que el terreno donde está construida la residencia de Feafes es de propiedad municipal y se cedió para ese fin de atención sociosanitaria, pero el inmueble lo construyó la asociación y pertenece a ella, por lo que ahora habrá que dirimir urbanísticamente esta situación.



Se descarta, por el momento, que el ayuntamiento compre el edificio a la gestora que tiene que resolver el proceso de la disolución de Feafes pero sí ha avanzado que el consistorio quiere "recuperar cuanto antes" la parcela municipal para "darle otra función" a ese espacio.



"Nos toca tener paciencia y esperar", ha dicho Pulido, que reconoce que el proceso de reversión del suelo será arduo porque el terreno tiene que volver al ayuntamiento pero encima de la parcela hay un edificio que no es de propiedad municipal. "De momento no hay nada decidido sobre el edificio", ha señalado Pulido, que insiste en que hay que ver cómo se resuelve todo el proceso tras la disolución del contrato por parte de la Junta de Extremadura.



Todo parece indicar que el servicio de atención de salud mental se seguirá prestando en otro edificio en la ciudad, pero se desconoce todavía dónde. Desde el consistorio cacereño se había ofrecido el albergue del recinto de Valhondo, pero no reúne las condiciones para este tipo de atención, al igual que el edificio de Reyes Huertas, propiedad de la Junta de Extremadura, que también se ha barajado para tal fin.