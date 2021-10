Roban 45 botellas del restaurante Atrio de Cáceres, entre ellas un Château d'Yquem de 1806

Ep

El hotel restaurante Atrio de Cáceres, con dos estrellas Michelín, ha sufrido un robo en su bodega de donde se han llevado 45 botellas de vino, 38 de Romanée Conti y 7 de Château d'Yquem, una de ellas de 1806 comprada en Londres en el año 2000 y valorada en unos 350.000 euros, según se recoge en la carta de vinos del restaurante.



Los hechos se han producido en la madrugada del 26 al 27 de octubre y están siendo investigados por la brigada provincial de la Policía Judicial y de la Científica, que trabajan para esclarecer lo que ocurrió aproximadamente a la una y media de la madrugada.



Según ha relatado José Polo, uno de los dueños de Atrio junto a Toño Pérez, una señora "tremendamente amable" que se alojaba en el hotel cenó junto a un hombre en la noche del martes 26 y hacía la una y media de la madrugada pidieron algo de comer y la persona encargada de recepción, con el ánimo de atenderles, fue a la cocina por si podía proporcionarles algo rápido para picar.



El objetivo de la petición era apartar al recepcionista del visionado de las cámaras, momento que aprovecharon para bajar a la bodega y perpetrar el robo. Accedieron a ella sin forzar las dos puertas con cerradura electrónica, cogieron las botellas y se marcharon del hotel hacia las cinco de la madrugada.



Según ha relatado Polo, se dieron cuenta del robo en torno la una del mediodía cuando el equipo del restaurante se disponía a preparar el servicio de comida pero, para entonces, "estas personas estarían ya fuera de España", se ha lamentado.



"Ha sido como de película y de una limpieza extraordinaria", ha subrayado Polo, que cree que se trata de un robo "por encargo" porque han ido directamente a las joyas de la corona de la bodega de Atrio, entre ellas la botella de Burdeos de 1806, que ha sobrevivido a guerras y numerosos avatares. "Nos han robado parte de nuestra historia", se ha lamentado el también responsable de la bodega.



Aunque no se ha podido cuantificar todavía el precio del botín es de un "alto valor económico" pero, sobre todo, "sentimental", ya que muchas de las botellas no se pueden sustituir porque son series limitadas y es difícil cuantificarlas en el mercado.



"Si se llevan dinero da mucha pena pero es que conseguir estas botellas es una tarea ardua", ha recalcado Polo, que ha insistido en que las botellas forman parte de la historia no solo del restaurante, sino de la propia ciudad de Cáceres. "Nosotros somos los depositarios de esa bodega pero no era algo nuestro, era de toda la ciudad", ha recalcado Polo, que reconoce que se vino abajo cuando vio los estantes vacíos aunque celebra que nadie haya sufrido daños personales.



"Nos han hecho mucho daño pero me voy a dar un día de luto porque la vida continúa y seguiremos contando nuestra historia y, ahora ya, hasta el robo formará parte de la historia de Atrio", ha concluido Polo.



Cabe recordar que la bodega del hotel restaurante Atrio, ubicado en la plaza de San Mateo de Cáceres y regentado por José Polo y Toño Pérez está considerada como la mejor de España y una de las mejores de Europa. En sus estanterías hay 3.400 referencias en vinos de todo el mundo.