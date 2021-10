Los bomberos del Sepei protestan por la falta de personal en pleno Diputación Cáceres

Ep



El delegado sindical de USO, Francisco Javier Gil, sindicato mayoritario de los bomberos, ha explicado que faltan unos 60 efectivos en la plantilla y ha recordado que en el acuerdo de tres años se ha cumplido por parte de los bomberos pero la administración no ha cumplido el punto 4 que pedía la actualización de los turnos efectivos y que se reconozca el "trabajo real" que realizan con horarios, guardias de refuerzos, etc.



"La administración nos ha forzado a perder la paz social que alcanzamos con Charo Cordero", ha dicho Gil en alusión a las negociaciones que se llevaron a cabo con la anterior presidenta de la institución provincial. Gil ha pedido, por "seguridad" y por los "derechos de los trabajadores", que se refuerce el servicio que "se mantiene gracias a la buena voluntad de los trabajadores" y al número de horas extras que hacen.



Por ello, ha solicitado que se cumplan los acuerdos firmados que están aprobados en el Pleno de la institución provincial, y que afectan a los bomberos y a otros trabajadores, al tiempo que ha criticado la gestión del nuevo responsable de Personal. "El acuerdo ya está hecho y lo único que hay que hacer es cumplirlo porque me parece una falta de respeto hacia el colectivo y hacia la memoria de Charo Cordero que fue la que alcanzó la paz social después de muchos años de conflictos", ha señalado en declaraciones a los medios antes de hacerse presente en la sesión plenaria.



Actualmente hay unos 200 trabajadores en el Sepei que, a juicio de USO, son insuficientes y, sobre todo, de cara a la inminente apertura de tres nuevos parques en la provincia, que necesitarán de más personal, por lo que ha pedido que se inicie el proceso selectivo y la formación de las personas para garantizar la seguridad de los trabajadores y la ciudadanía.



"No se está dando la formación específica y adecuada cuando alguien alcanza un nuevo puesto de responsabilidad", ha resaltado el responsable sindical, que ha señalado que esta situación se ha denunciado a la Inspección de Trabajo, y en todos los comités de seguridad laboral y "siguen haciendo caso omiso en algo que va ligado a la seguridad de los trabajadores y al servicio que se da a la ciudadanía".