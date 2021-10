Un total de 1.075 pymes y autónomos de Cáceres cobrará ayudas de emergencias en noviembre

Ep.

Un total de 1.075 solicitudes han sido admitidas en el programa de ayudas de emergencia a pymes y autónomos del sector comercio, hostelería y turismo que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cáceres, con un montante total de 2.860.000 euros, y que se cobrarán en noviembre.



Se han presentado un total de 1.178 solicitudes. De ellas, se han aceptado 1.075 como beneficiarias por haber presentado sus solicitudes en plazo y por cumplir todos los requisitos. Han sido denegadas 88 por no cumplir los requisitos exigidos en la convocatoria, 12 han sido archivadas por producirse una desestimación por parte de las propias empresas y 3 no han sido admitidas por haberse presentado fuera de plazo.



En los próximos días se publicará la resolución provisional para que las empresas que han sido excluidas de la convocatoria presenten recursos, tendrán 10 días para hacerlo. Si hay alguna alegación se procederá a su estudio, si no hay ninguna, la resolución será definitiva y se procederá al pago de las mismas.



Así, teniendo en cuenta las bases, ha habido 496 beneficiarios del grupo 1 que cobrarán un importe de 2.263 euros; 518 del grupo 2, y 61 del grupo tres, estos dos últimos recibirán 2.999 euros.



Los datos se han dado a conocer tras la reunión de la comisión encargada de valorar el informe jurídico presentado por la Cámara de Comercio, entidad que se ha encargado de tramitar las solicitudes a raíz de un convenio de colaboración con el consistorio cacereño, que ha concedido una subvención al órgano cameral de 15.000 euros por su gestión.



Cabe recordar que estas ayudas están destinadas a autónomos y empresas que ejerzan su actividad en el término municipal de Cáceres par paliar las pérdidas producidas por la reducción de su actividad a consecuencia de las medidas adoptadas para combatir la propagación del Covid-19.



La concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha destacado que el montante del programa lo convierte "en uno de los más ambiciosos puestos en marcha por ayuntamientos con características de población similares a las de Cáceres". Costa ha agradecido a la Cámara de Comercio su gestión de este programa de subvenciones que "son una muestra más del apoyo de este ayuntamiento a los autónomos y pymes de esta ciudad".