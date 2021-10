Segunda fase Hospital Universitario Cáceres se financiará con fondos europeos 2021-2027

Ep.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha confirmado que las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), cuyo anteproyecto estará listo antes de final de año, se financiará con cargo al programa operativo de fondos europeos 2021-2027, y por eso no aparece ninguna partida en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), ya que se está a la espera de concretar el presupuesto de esta infraestructura con cargo a esos fondos.

De momento se sabe que Extremadura recibirá 2.725,2 millones de euros procedentes de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea en el periodo 2021-2027, lo cual supone un incremento de 500 millones con respecto al anterior periodo.

De esa cantidad, gestionará directamente 1.344 millones de euros, pero se desconocen las partidas concretas a las que se destinará el dinero, según ha explicado Vergeles.

Así, ha aclarado que las cuentas regionales para 2022 no contemplan ninguna partida para la segunda fase del HUC porque las cuentas se han elaborado sin tener en cuenta el programa operativo de fondos que comienza ahora.

"Siempre hemos dicho que las posibilidades de financiación de la segunda fase del Hospital de Cáceres y también el nuevo pabellón del Hospital de Don Benito-Villanueva y la solución del Centro de Salud Zona Centro de Badajoz estará incluido en los programas operativos de los fondos europeos", ha incidido el consejero.

Por ello, ha insistido en que, de momento, se sabe el montante global de ese programa y ahora hay que distribuirlo en el peso de los distintos ejes. "Ahí tendrá su cabida como presupuesto y en cuanto esté negociado se incorporará al presupuesto", ha incidido el responsable regional, que ha incidido en que el PGEx está sujeto a que, a lo largo del ejercicio, se vayan incorporando partidas, algunas de ellas procedentes de los fondos europeos, las cuales no se pueden reflejar todavía en las cuentas "porque no sabemos qué peso van a tener".

El responsable de la Sanidad regional ha explicado que para que una infraestructura se ejecute con cargo a los presupuestos europeos de un programa operativo tiene que estar en funcionamiento en la vigencia del periodo de financiación de esos fondos. Es decir, lo que se incluya ahora en proyectos de fondos europeos de cohesión, quitando el programa de recuperación y resiliencia, tiene que estar en funcionamiento en el año 2023.

"Si el órgano gestor, que es la Consejería de Sanidad, no cree que esa infraestructura pueda estar en funcionamiento en ese año porque no da tiempo a construirla, evidentemente, no se puede incluir dentro de ese programa operativo porque perderíamos el dinero de Europa, por lo que hay que incluirlo en el programa operativo que corresponda", ha explicado.

Ante esto, la Junta de Extremadura está intentando que en el próximo programa se incluyan todos esos apartados citados anteriormente como el pabellón hospitalario de Don Benito-Villanueva, la segunda fase del HUC y el traslado del centro de salud Zona Centro de Badajoz, a cuyos problemas estructurales "hay que darles una salida", ha dicho el consejero a preguntas de los medios sobre este asunto antes de participar en la inauguración del 18 Congreso de la Asociación Española de Microcirugía, que se celebra en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, del 21 al 23 de octubre.

RENUNCIA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS A SUS PLAZAS

En cuanto a la renuncia de médicos especialistas a sus plazas en Extremadura, que el Colegio de Médicos de Cáceres achaca a la lentitud de resolución de las oposiciones y a las bajas retribuciones, Vergeles ha defendido que el compromiso es convocar oposiciones cada dos años y los plazos se circunscriben "estrictamente" a lo que es el procedimiento administrativo de designación de plazas.

No obstante, ha criticado que hay médicos que ha aprobado las oposiciones en Extremadura "y lo único que quiere es la plaza fija" pero no ejercer en Extremadura, ya que él ha recibido correos en los que algunos médicos le aseguran que "cogerían esa plaza para tener una plaza fija en el Sistema Nacional de Salud pero que seguirían ejerciendo en la comunidad donde trabajan actualmente".

"Luego en la elección de plazas hay muchos factores", ha incidido el consejero que, aunque reconoce que existe un déficit de profesionales sanitarios en todo el país, rechaza las "presiones" de algunas personas que aprueban las oposiciones para coger una plaza fija pero pide que se les mande en comisión de servicio a las Comunidades Autónomas donde están ejerciendo porque tiene allí hecha su vida.