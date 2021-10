Más de 150 cirujanos de distintos países se reúnen en Cáceres

Ep.



Más de 150 cirujanos de distintos países se dan cita en Cáceres para participar en el 18 Congreso de la Asociación Española de Microcirugía, referente a nivel mundial, que se celebra en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de la capital cacereña, del 21 al 23 de octubre.



Al encuentro asisten profesionales de España, Italia, Japón, Finlandia y Holanda, entre otros países, para consensuar protocolos y novedades en el campo de la microcirugía. Entre los congresistas se encuentran los doctores Pedro Cavadas, Daniel Camporro, Jaume Masiá o José María Lasso, que pondrán sobre la mesa los últimos avances de la aplicación robótica a las técnicas de microcirugía.



El programa incluye sesiones paralelas, feria de exposiciones y un amplio programa científico que comprende temas como investigación preclínica y clínica, cabeza y cuello, miembro superior e inferior, mama, cirugía linfática, educación en microcirugía y tecnología innovadora, entre otros. El último día, sábado 23, se celebrará la asamblea general de la Asociación Española de Microcirugía.



A la inauguración, que ha tenido lugar este jueves, ha asistido el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, quien ha apostado por la estrategia de inteligencia de #Extremadura en red que configuran el CCMIJU, y el Hospital Universitario de Cáceres para la gestión del conocimiento en el ámbito clínico, la innovación y la robótica.



Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Microcirugía, José María Lasso Vázquez, ha explicado que este congreso servirá para avanzar en técnicas de microcirugía, que se utilizan para reparar arterias pequeñas o nervios, implantes de extremidades, trasplantes de cara, etc, por lo que son "muy importantes" en caso de accidentes o tumores cuando hay que reconstruir algún miembro.



El congreso abordará también las técnicas para la reconstrucción microquirúrgica como la patología del linfedema, que consiste en la acumulación de linfa en los tejidos blandos del cuerpo, sobre todo en brazos y piernas, y para lo que se aplica una técnica microscópica que "da buenos resultados" con suturas muy finas "gracias a las manos del cirujano", ha dicho Lasso en declaraciones a los medios.



También se abordarán las reconstrucciones de mandíbulas, de cráneos, o de la mama, un tema muy importante para la recuperación de la mujer tras superar un cáncer, que se puede hacer tanto con prótesis como con tejidos propios.



RECONSTRUCCIÓN DE MAMAS



"Ahí la microcirugía juega un papel indispensable porque se puede hacer una mama sacando tejido del abdomen y conectando una arteria y una vena con otras del tórax y el tejido va a sobrevivir y se le puede dar forma de mama", ha explicado el doctor.



La microcirugía también se aplica para evitar amputaciones de miembros inferiores o superiores, es decir, cuando hay un accidente con fractura abierta y daños de arterias o nervios, se pueden reparar esa zona para evitar que el paciente pierda las extremidades.



"Hace años a los pacientes se les decía muchas veces que había intervenciones que no se podían hacer porque no había acceso a esa zona pero hoy día sí se plantean esas cirugías porque los equipos de microcirugía pueden hacer reconstrucciones", ha recalcado Lasso, que ha destacado la importancia de estas técnicas para avanzar en el tratamiento de los tumores.



Lasso ha destacado las instalaciones del CCMIJU de Cáceres que ofrecen una gran oportunidad para aprender las últimas novedades de la microcirugía, como la utilización de un pegamento para suturar las heridas, en lugar de los clásicos puntos, que se está investigando en el centro cacereño.