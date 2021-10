En 2022, Cáceres creará marca para "proteger" y financiar festivales consolidados

Ep



Así, lo ha señalado el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, añadiendo que la marca también tiene como fin garantizar su financiación y, por ende, su continuidad en el tiempo.



La creación de esta herramienta, que podría llamarse 'Cáceres ciudad de festivales', es una de las promesas del equipo de Gobierno local en esta legislatura a petición de Unidas Podemos.

Ahora, habrá que valorar qué festivales se ampararán bajo esta marca pero Salaya ha adelantado ya que agrupará de una forma "muy exigente" algunos festivales de referencia en la ciudad, no solo de música, sino también de cine como el Festival de Cine Español, entre otros.



"Trabajamos para producir una marca local que agrupe de forma muy exigente algunos de referencias, que tengan un mínimo de años de celebración, un cierto presupuesto y calidad en la programación", ha subrayado el regidor.



La idea es que esta marca sirva para posicionar Cáceres como ciudad de festivales y para dar una garantía a medio y largo plazo en cuanto a la financiación y "para que los festivales que se celebran cada año sepan con lo que van a contar en el futuro con un mínimo de seguridad para programar con tiempo", ha incidido Salaya.



"Queda mucho camino para andar para buscar consenso y los máximos apoyos en lo que será un camino no exento de polémica porque no todo cabrá bajo la marca", ha asegurado Salaya.

Asimismo, ha insistido en que la idea es que no se cubra a todos los festivales y actos culturales que se celebran en la ciduad sino a los que llevan muchos años haciendo un buen trabajo de programación.



EL FUTURO DE WOMAD



Respecto a si el festival Womad podría estar en esa marca local y si se garantiza su celebración el año que viene tras la suspensión de las dos últimas (2020 y 2021) debido a la pandemia, el alcalde ha señalado que el certamen multicultural entra ahora en un periodo de negociación del nuevo contrato para la siguientes edición "y tendremos que ver lo que nos ofrece la marca y lo que estamos dispuestos a hacer pero el deseo de todos es que el festival se siga celebrando".



Salaya ha añadido que "yo quiero que haya Womad todos los años pero no quiero presuponer que va a haber Womad todos los años porque quiero que se negocie una programación de calidad adaptada a los tiempos pero la voluntad es que sí haya".

En relación al Womad, la directora general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabezas, ha recordado que el consejo rector del Gran Teatro se reúne a finales de año y será entonces cuando se aborde la celebración o no de la edición de 2022, ya que el programa Caceres Cultura, que se ha diseñado este año con el presupuesto del Womad, era una respuesta a una situación coyuntural derivada de la pandemia.