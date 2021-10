Plasencia homenajea a Guadalupe Sánchez Curiel y a Maribel Carpintero de la AOEX

La ciudad de Plasencia representada en el Ayuntamiento ha querido rendir un caluroso homenaje a Guadalupe Sánchez Curiel y a Maribel Carpintero de la AOEX dedicándoles una calle en el Día Internacional contra el cáncer de mama. .

Guadalupe Sánchez Curiel (fallecida), nació en Jaraíz de la Vera. Casada con Manuel y madre de 3 hijos, perdió uno de ellos por accidente de tráfico y no vio nacer a su nieta.

Era enfermera y trabajaba en el hospital de Plasencia. Ha trabajado en los servicios de Cirugía siendo supervisora, en el servicio de Radioterapia desde que se puso en marcha como enfermera y supervisora; los últimos años de su vida profesional los dedicó a los pacientes ostomizados en una consulta especializada que ella inauguró. Su trato con el paciente era muy especial pues padeció la enfermedad.

Maribel Carpintero, Ex delegada de la AOEX. "Lo que he pretendido estos años es escuchar a todo el mundo, no puedes tener prisa".

Destaca el trabajo del Voluntario. En palabras suyas se define como una persona a la que le cuesta decir que no a la gente "que me pide algo. Soy muy activa. Desde muy joven soy voluntaria social. Humilde conmigo misma. No me gustan las alabanzas. Sigo siendo voluntaria y socia desde que se creó la asociación. Los comienzos fueron duros pero mereció la pena".

Por su parte, el alcalde, Fernando Pizarro, ha resaltado la figura de ambas mujeres, su trabajo y su entrega al frente de la AOEX.

Y, ha concluido que "por todo ello, Plasencia les devuelve el esfuerzo y el reconocimiento público dedicándoles una calle para que permanezcan en el recuerdo colectivo de los placentinos".