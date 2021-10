El PGM de Cáceres no permite actividad minera en Valdeflores y nuevo proyecto es imposible

Ep

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, ha subrayado que el Plan General Municipal (PGM) no permite en la actualidad una actividad minera en el paraje de Valdeflores, en la Sierra de la Mosca, donde la empresa Infinity Lithium quiere construir una mina para extraer litio.



Responsables de la mercantil australiana anunciaron ayer un nuevo proyecto de mina subterránea en lugar del proyecto inicial a cielo abierto pero, desde el Ejecutivo cacereño, se insiste en que el plan de urbanismo "no permite la actividad extractora en esa zona".



"No nos creemos ni el proyecto ni el anuncio y dudamos seriamente de la viabilidad y la rentabilidad de la solución que plantea la empresa y que han anunciado", ha dicho Licerán.



No obstante, ha avanzado que, cuando se registre el proyecto se estudiará, se analizará y se pedirán los correspondientes informes técnicos, pero con lo que se anunció ayer por parte de la empresa "seguimos diciendo que el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres no permite la actividad extractora en esa zona y da igual que se use un método u otro".



Además, ha recordado que en esa misma zona se está tramitando un aumento de la protección medioambiental para declararla como 'Paisaje protegido', un proyecto impulsado por varias asociaciones cacereñas y el propio ayuntamiento junto a la Administración regional, "lo que pondrá aún más en dificultades que se pueda realizar este proyecto".



Licerán no ha entrado en valorar los detalles de este nuevo proyecto de mina bajo tierra porque "todavía" no se ha registrado ni en el ayuntamiento ni en la Junta de Extremadura, pero ha insistido en que el "impedimento urbanístico" del PGM se mantiene con esta nueva solución.



"El PGM impide la actividad extractora en esa zona y por lo tanto, es imposible la solución que propusieron ayer", ha recalcado el portavoz, que ha explicado que da igual que hagas "un gran boquete" o extraigas el mineral a través de galerías subterráneas, porque "no se puede extraer en esa zona porque está protegida".



Ante esto, ha subrayado que el anterior proyecto de la mina a cielo abierto en Valdeflores "está en absoluta vía muerta" y el nuevo anuncio de Infinity Lithium de una mina subterránea "urbanísticamente, ahora mismo, es imposible".