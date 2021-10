Las cofradías de Cáceres aplauden la vuelta de las procesiones

Ep.

El presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, Santos Benítez, ha aplaudido la decisión de los obispos extremeños de autorizar las procesiones tras levantar las restricciones de culto por la pandemia, y se trabaja ya en preparar la "mejor" Semana Santa de la ciudad, tras dos años sin desfiles procesionales.



Este festejo cacereño, declarado de Interés Turístico Internacional, contará además con una nueva cofradía, la de Jesús Despojado de sus Vestiduras, que saldrá a la calle por primera vez en la tarde-noche del Martes Santo desde la iglesia de Santiago.



Precisamente, mañana sábado se llevará a cabo la bendición de la imagen, que saldrá en un paso de misterio a costal al estilo cordobés. Con esta nueva cofradía, Cáceres suma ya 17 hermandades que sacarán sus pasos a la calle en una cita "muy deseada", ha dicho Benítez en declaraciones a Europa Press.



"Estamos muy contentos de recuperar las procesiones", ha aseverado, y por ello se trabaja para tenerlo todo a punto para la nueva cita, que discurrirá desde el Domingo de Ramos (10 de abril) hasta el Domingo de Resurrección (17 de abril). El día 21 de octubre habrá ya una reunión de los cofrades para plantear cómo organizar los desfiles procesionales.



De momento, no se baraja ni acortar los recorridos ni cambiar los itinerarios para que discurran por avenidas grandes, teniendo en cuenta que la mayoría de los circuitos procesionales pasan por el casco antiguo con calles estrechas que complican el mantenimiento de la distancia de seguridad.



Lo que sí se pedirá desde la Unión de Cofradías de Cáceres es que el público no se aglutine a la salida de los pasos en los templos, como el Cristo Negro en la concatedral de Santa María, o la Virgen de la Esperanza desde San Juan, por lo que se instará a los visitantes y cacereños a que se dispersen a lo largo de todo el recorrido procesional para evitar posibles aglomeraciones en puntos concretos.



Además de los desfiles procesionales, también está prevista la celebración de la recreación de La Pasión, el jueves 7 de abril, con el actor cacereño Santi Senso en el papel de Jesucristo. Lo que no se llevará a cabo será la Procesión Magna, que se celebra cada cinco años con la participación de todas las cofradías. Estaba prevista para 2020 pero se ha decidido aplazarla a 2025 hasta que la situación sanitaria esté totalmente controlada.



"UNA BUENA NOTICIA"



A la vuelta de las procesiones a la ciudad se ha referido también el portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Andrés Licerán, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local, en la que también ha incidido en que "la voluntad es que todas las procesiones se desarrollen lo más parecidas a la normalidad que se pueda".



Licerán se ha congratulado de esta noticia, ya que la Semana Santa "es una cita importante para la economía de la ciudad", porque se trata de una de las épocas de mayor afluencia de visitantes a Cáceres, lo que contribuye también a la reactivación del sector turístico.



""Es una gran noticia para la ciudad", ha incidido el portavoz, que se ha congratulado de que se vaya recuperando la normalidad dentro de las medidas que haya que tomar según la evolución de la pandemia en cada época. Para coordinar la organización de la Semana Santa, tanto el ayuntamiento como las cofradías trabajarán juntos para que todo se desarrolle con normalidad.



Cabe recordar que ayer el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga Iruzubieta; el Obispo de Plasencia, José Luis Retana Gozalo; y el Administrador Diocesano de Coria-Cáceres, Diego Zambrano López, mantuvieron una reunión en la que decidieron recuperar las procesiones y suprimir las normas establecidas durante la pandemia para la celebración de cultos, si bien se mantienen en todo caso las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias.