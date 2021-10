Rafael Mateos, elegido presidente del PP local de Cáceres con el 100% de los votos

El PP local de Cáceres ha elegido este jueves a Rafael Mateos como nuevo presidente local de la formación con un respaldo del 100 por ciento de los votos de los afiliados, un cargo en el que sustituye a Elena Nevado.



En concreto, la elección del nuevo presidente de la Junta Local del PP de Cáceres ha tenido lugar en la tarde este jueves en la sede del PP, y ha contado con la asistencia del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, y el presidente provincial del PP Cáceres, Laureano León, entre otros.



Tras su elección como presidente del PP local, Mateos ha designado a Emilio Borrega como Secretario Local y a Juan Narciso García- Plata como coordinador de la Junta Local del PP de Cáceres, que cuenta con una estructura compuesta por 64 cacereños que representan a los diferentes sectores de la sociedad cacereña.



En total, la nueva Junta Local de los populares cacereños tendrá ocho vicesecretarías, que son la de Organización, que ostentará Víctor Bazo; la de Estudios y Programas, David Gilarte; la de Política Social, Encarna Solís o la de Comunicación, Julia Cerro.



Por su parte, la vicesecretaría de Participación será para Jorge Suárez; la de Formación, Felipe Fernández, la de Acción Sectorial, Fátima Quintana, y la Electoral, Agustín García.



En su intervención, el recién elegido presidente del PP local de Cáceres, Rafael Mateos ha destacado que con este equipo se va a crear un proyecto que "represente a la mayoría de los cacereños", porque el PP de Cáceres es "un partido abierto, con principios, que sabe adaptarse a los nuevos tiempos, que busca propuestas y ofrece soluciones reales y efectivas", según señala el PP de Cáceres en una nota de prensa.



También ha agradecido públicamente a Elena Nevado el gran trabajo que ha realizado estos años al frente del PP de la cuidad de Cáceres, y ha resaltado la "gran gestión" que realizó como alcaldesa durante dos legislatura, porque puso en marcha proyectos muy importantes que han trasformado Cáceres a mejor.



"Gracias por haber sido un gran referente del PP para los cacereños, es un honor haber trabajo y seguir trabajando a tu lado", ha señalado Rafael Mateos a Elena Nevado.



Así, el nuevo presidente del PP local ha abogado por "creer en la fuerza, en el proyecto, en la constancia y en la ambición del PP", que según ha reafirmado, va a trabajar sin descanso para devolver la ilusión a Cáceres y a los cacereños, ante la "preocupante ausencia de un gobierno municipal que no tiene proyecto de ciudad, que gobierna bajo la improvisación", ha señalado.



Para el PP, Cáceres tiene un "gobierno en blanco y negro", que después de dos años "no es capaz de cogerle el pulso diario al "ayuntamiento, y las únicas soluciones que ofrece a los cacereños es subir los impuestos", ha lamentado.



"No se crean oportunidades ni proyectos que generen empleo, no ofrecen soluciones y no tienen propuestas que ayuden a los autónomos, a las pymes, al comercio, a la hostelería, al turismo", ha concluido el dirigente 'popular'.