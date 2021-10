Cáceres saca a concurso la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos de 2022

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha firmado este martes la resolución para sacar a concurso la organización de la Cabalgata de Reyes Magos de 2022, que se volverá a celebrar con las mismas condiciones.

Salaya ha señalado que la organización será por dos años y saldrá a licitación en los próximos días, añadiendo que, más allá de la responsabilidad individual y el cuidado personal que haya que tener en el momento en que se encuentre la pandemia, la ciudad volverá a tener una cabalgata tradicional que recorrerá las principales calles del centro desde las instalaciones del Sepei hasta la Plaza Mayor.

"Salvo que haya alguna novedad o algún cambio, Cáceres tendrá una cabalgata tradicional. Es una buena noticia y un síntoma de normalidad que nos vendrá muy bien a todos", ha adelantado.

De esta forma, Melchor, Gaspar y Baltasar ya no vendrán montados en tres globos como lo hicieron este año, una solución que se adoptó para evitar aglomeraciones en las calles de la ciudad a su paso de los Reyes de Oriente, y que tuvo apoyos pero también críticas ya que, los globos se dirigen por las corrientes de aire y los niños de algunos barrios de la ciudad no pudieron verlos porque no sobrevolaron sus viviendas.

El primer edil ha subrayado que eEl año pasado tuvimos mucho suerte porque se pudo celebrar", en alusión a la complejidad de la organización que dependía de las condiciones climatológicas.

Cabe recordar que,, en 2020, cuando tuvo lugar la última cabalgata tradicional, desfilaron unas mil personas y doce carrozas, una de ellas temática y dedicada a los recortables infantiles, y se repartieron por las calles de la ciudad unos 3.500 kilos de caramelos.

En la comitiva, hubo siete pasacalles con los zancudos y animadores habituales, a los que se sumaron hinchables, muñecos móviles, cabezudos y otros elementos que la empresa Sonimar, encargada de organizar el desfile por 43.802 euros, dispuso para sorprender a niños y mayores.